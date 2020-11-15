小A辣下身「插滿管子」狂哀號！手提尿袋練習走路

網紅小A辣幽默的談吐、不做作的性格擄獲大票粉絲支持，日前她前往泰國接受性別重置手術，成為了真正的女人，隨後也將變性過程拍成影片並上傳到Youtube頻道分享，只見她下身插滿了管子，還不停地在鏡頭前哀號，讓粉絲們十分心疼，也佩服她的勇氣。

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小A辣透露自己抵達泰國後便直接進醫院的病房隔離，完成與當地心理醫生的術前心理評估後，直到第9天才開始進行手術，至於手術過程，小A辣則是以文字敘述：「先灌腸後確保身體機能，打麻醉後開始進行根部（男性性器官）切除手術，縫合後用原本根部材料製作人工陰部，復原期大約2週，但會依個人體質有所差異。」

小A辣在手術後休息2天才恢復精神，第4天才能夠進食，隨後醫護人員就進到病房替她處理陰部插線的部位，她在影片中提到拆線過程：「抽肚子的管子與陰部的線都讓我疼痛不堪，下半身被管子插滿。」直到手術結束後的第6天，小A辣終於能下床，並提著尿袋和血袋練習走路，出院之後也因為無法正常排尿，所以必須繼續綁著尿袋才能自由活動。





小A辣的影片獲得許多佳評，令人感到敬佩：「佩服你對自己的堅持、 勇敢」、「辛苦妳了，術後感覺就好痛，祝福妳早日恢復元氣，重新開機，也恭喜妳終於成為自己喜歡的模樣」、「妳很勇敢，人生只有一次，做自己想做的，沒有遺憾的去活」、「復原之路也要繼續加油」。（編輯：侯家瑜）

▲小A辣提著尿袋和血袋練習走路。（圖／小A辣 Youtube）