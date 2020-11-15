澎5億走私菸清點　海巡搜出中華、熊貓高價大陸菸

海巡署澎湖海巡隊10月30日破獲史上最大的香菸走私案件，查扣11,158箱的大陸私菸，市價超過5億元，海巡人員15日會同澎湖縣政府財政處開始起卸香煙，預估3天工作天才能清點完畢。

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今天點交人員在貨品中發現為數龐大的中華、熊貓、白沙、雲等高價大陸菸，據悉每包市價高達700-1500元（新台幣）香菸包裝相當精美，價值不菲。

▲巴拿馬籍銘霞號散裝貨輪，大約在10月初從福建寧德港口出發，到越南CAILAM港裝載11,158箱的大陸走私香菸後出港。（圖／澎湖海巡隊提供）

澎湖地檢署調查指出，巴拿馬籍銘霞號散裝貨輪，大約在10月初從福建寧德港口出發，到越南CAILAM港裝載11,158箱的大陸走私香菸後出港，原本欲在中國福建省東山島外海等候中國籍浙台號漁船接運，不過因10月初連續吹了20多天的強烈東北季風，因此改到澎湖鎖港東南方大約0.5浬處卸貨，海巡署派出3艘警艇前往查緝，在追捕中還開槍制止逃逸的貨輪。

▲這批走私香菸數量驚人，整座海八碼頭堆滿了貨物。而負責清點的人員也發現許多大陸高價菸混在其中。（圖／記者張塵攝，2020.11.15）

檢察官速審速決日前偵結，依違反兩岸人民關係條例及菸酒管理法，起訴銘霞號與中國籍漁船上13名中國籍船員，今日展開清倉作業，因走私香菸數量驚人，整座海八碼頭堆滿了貨品，負責清點的人員也發現許多高價大陸菸混在其中，尤其熊貓、中華、紅雙喜等動輒100多元人民幣的菸，初步估算有13種香菸之多。

據了解，銘霞號貨輪的船東已委派律師前往澎湖，他們指稱這些香菸是要出口到韓國，並提出越南的出港艙單，但卻無韓國的進口艙單，法界人士研判極有可能為了逃避關稅走私，也有人懷疑現在中國私菸猖獗，走私手法是由大船（貨輪）換中船，之後用快艇搶灘登岸，手法類似20多年前台灣的走私模式，檢警這次共同破獲高價走私香菸案，希望能進一步遏止私梟的蠢動。