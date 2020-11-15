影／清出800公斤垃圾！鹿港鎮長許志宏攜手志工伙伴淨灘

鹿港鎮公所今（15）日辦理109年秋季淨灘活動，300多人相招參加淨灘活動，在大家齊心協力之下，在海岸邊清出了垃圾830公斤，以及資源回收物930公斤，成績驚人。

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▲鹿港鎮公所、彰化縣環保局號召社區與社團志工伙伴們，齊聚彰濱工業區八仙海釣場的海域進行淨灘。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）

× ▲鹿港鎮公所、彰化縣環保局號召社區與社團志工伙伴們，齊聚彰濱工業區八仙海釣場的海域進行淨灘。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）

鹿港鎮公所、彰化縣環保局號召社區與社團志工伙伴們，齊聚彰濱工業區八仙海釣場的海域進行淨灘，300多位志工伙伴們起了大早，還不到七點鐘就來到美麗的海邊，正逢風和日麗，非常適合淨灘活動。

鹿港鎮長許志宏表示，透過海岸線的淨灘活動，讓我們了解生活中的垃圾是如何危害自然生態，更成為海洋生物的殺手，所以鄉親們一定要從自身開始實踐垃圾減量與資源垃圾回收，讓我們的地球與海洋更健康。

▲許志宏指出，臺灣四面環海，美麗的環境需要大家一起來維護，請民眾將關懷環境的熱情轉化為實際行動，發揮公德心隨手做環保。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）

× ▲許志宏指出，臺灣四面環海，美麗的環境需要大家一起來維護，請民眾將關懷環境的熱情轉化為實際行動，發揮公德心隨手做環保。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）

參加淨灘活動的志工包括廖厝、福崙、山寮、東崎、頂番、萬興、南勢、洋厝、草中、東昇、學子、新厝社區、第三岸巡大隊、台灣海峽打魚郎、以及鹿港鎮清潔隊等踴躍參與，許志宏表示，希望藉此展現守護海洋的決心，並提升民眾對海洋環境保護之意識，使海洋能永續維持原有風貌，讓後代子孫也能共享這一片美麗的海洋。

海洋占地球表面的72%，是大地之母，不僅孕育了地球上無數動植物，提供重要的食物來源，並具有調節氣候、吸收大氣中的二氧化碳等淨化大自然的功能，由於長期對海洋垃圾危害的輕忽，全球每年預估有數以百萬噸的垃圾流入海洋，其中包括浮球、廢漁網、廢電池、泡綿、廢保利龍、廢塑膠碎片、浮標、拖鞋、餌料盒、塑膠杯（蓋）、吸管、打火機、玻璃瓶、農藥瓶等等無計其數，其中又以塑膠製品占最大比例，此外「塑膠微粒產品」也深深影響海洋生態。

▲在大家齊心協力之下，在海岸邊清出了垃圾830公斤，以及資源回收物930公斤，成績驚人。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）

× ▲在大家齊心協力之下，在海岸邊清出了垃圾830公斤，以及資源回收物930公斤，成績驚人。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）

許志宏指出，臺灣四面環海，美麗的環境需要大家一起來維護，請民眾將關懷環境的熱情轉化為實際行動，發揮公德心隨手做環保，期望能有更多企業、社區等民間團體踴躍認養維護環境，善盡身為地球村公民的責任，讓海洋能保持美麗清潔，讓臺灣成為美麗的寶島，讓地球愈來愈乾淨。