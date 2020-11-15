「藍海嘉年華」高空煙火秀 照亮淡水夜空
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-15 21:04:02
淡海輕軌第一期藍海線15日下午2點正式營運，新北捷運局於淡水漁人碼頭觀海廣場舉辦「藍海嘉年華」活動，由園遊會打頭陣，還有蘋果劇團表演以及魔術秀，重頭戲是長達600秒的高空煙火秀，多主題煙火連續施放，點亮淡水夜空。
為了慶祝第一期藍海線通車，在漁人碼頭登場的藍海嘉年華煙火秀，施放高空煙火2200發，堪稱是新北首次最大規模煙火秀施放，開場以華麗線條升空、各式顏色輪流變化，打造雪花繽紛效果，接著施放水母煙火，搭配漸層水藍波動，牡丹煙火象徵大海，代表淡水在地獨一無二的美景，還有大小朋友都喜歡的笑臉煙火，添加歡樂氣氛，結尾以金黃色的錦冠煙火連續升空施放，為藍海線通車嘉年華，留下美好回憶。600秒的煙火秀，在淡水河兩岸都能觀賞，除了就近的漁人碼頭廣場、觀景平台以及情人橋，八里風帆碼頭廣場和八里觀海長堤都是熱門觀賞點，除了受矚目的煙火秀之外，藍海嘉年華活動也邀請歌手陳彥允、畢書盡以及搖滾團體八三夭演唱。新北捷運局表示，現場將視人潮、車潮狀況，進行漁人碼頭出入口及周邊道路管制，並加派分局員警、義交於各路口疏導交通，捷運警察分隊同時維護輕軌的行車秩序，保障乘客安全，並鼓勵市民離場時，可搭乘輕軌或利用大眾運輸工具，淡海輕軌營運時間至24:00，視現場旅客實際搭乘情形，彈性調整班距，並協助客運業者加開班次疏運。