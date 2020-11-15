川普推文首稱「拜登勝選」　火大繼續開罵：選舉被操縱

美國總統大選至今仍未計票完成，然而候選人拜登的選舉人票數早已超過當選門檻270票，但對手川普卻拒絕承認敗選，甚至計畫循法律途徑，試圖扭轉局面。不過川普於推特發表最新貼文，首次稱「拜登勝選」，但仍不滿質疑「選舉被操縱」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 川普15日於推特上轉發一則影片，其在內文中表示「他（拜登）勝選了，因為這場選舉被操縱。投票監票員或觀察人士不被允許進入點票設施、選票由私人激進左派公司Dominion進行操弄，這家公司名聲不佳，設備拙劣，甚至不夠資格處理德州（我贏很多的地方！）的點票作業。（操縱選舉的）還有那些假新聞、默不作聲的媒體，太多了！」▲川普再度發文質疑選舉不公。（圖／翻攝川普推特）美國大選開票至今，川普一直未承認敗選，更聲稱大選存在舞弊，試圖循司法途徑。不過川普這則貼文除了提到選舉不公外，也是他第一次用「勝選」一詞來形容拜登，因此引來許多外媒關注。面對外媒大肆報導，川普再度發一則貼文，表示「他（拜登）只在假新聞的世界裡贏而已，我什麼都沒承認，我們還有很長一段路要走，這是一個不公平的選舉！」澄清自己沒有承認敗選。（編輯：陳雅雲）▲川普發文稱自己沒有承認敗選。（圖／翻攝川普推特）