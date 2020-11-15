丁怡銘請辭止血！蘇貞昌慰留不成 晚間勉予同意
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-15 22:49:29｜update2020-11-15 23:14:11
行政院發言人丁怡銘日前失言所引發的牛肉麵風波延燒，今（15）日下午曾傳出丁怡銘為止血，已向行政院長蘇貞昌請辭，但他本人卻回應稱相關報導與事實不符，否認傳聞。不過據了解，丁怡銘仍堅持請辭，蘇貞昌在慰留不成後，晚間勉予同意且立即生效，明日起將由行政院秘書長李孟諺暫兼發言人職務。
丁怡銘日前誤稱台北市牛肉麵冠軍店家使用含萊克多巴胺美牛，遭店家打臉後，花近4萬元共100碗牛肉麵致歉，不過又遭爆使用統編報公帳，雖然他事後澄清是自掏腰包且又再重訂新單以示誠意，也多次登門造訪，風波仍未平息。而今日下午還一度有週刊爆料，丁怡銘避免爭議持續延燒，波及老闆，已向蘇貞昌提請辭，但尚未獲得批准。雖事後丁怡銘向外界表明，沒有相關幕僚接觸過該週刊記者，並表示相關報導純屬記者個人臆測，與事實不符。但據了解，丁怡銘已堅持向蘇貞昌請辭，盼能為這場牛肉麵失言風波止血，在蘇貞昌與丁怡銘懇談、慰留不成後，今日晚間已勉予同意丁怡銘辭去職務且立即生效，而缺職將由行政院秘書長李孟諺暫兼。