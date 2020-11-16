NOW早報／青青親揭「刪道歉文」原因　附誠意辣照謝粉絲

青青回歸了！親揭「刪道歉文」原因 附誠意辣照答謝粉絲

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網紅青青與放火的仙人跳事件前陣子鬧得滿城風雨，青青不僅退出JKF女郎也在社群平台上沉寂了一陣子，事件看似平息許多，青青昨（15）日就在IG的限時動態上透露自己當初刪除道歉文的原因。

青青寫下長文表示，「文章我相信大家都有看到，這也是一個給法院參考的證據，對於雙方我也都私訊給他們真誠的道歉，去做筆錄時警方也說了不是仙人跳，以及我沒有任何法律上的責任，文章因為爭議性太高也下架了，畢竟留著對任何人都不是一件好事，確認警方雙方都沒事，我就先刪除了。」同時更PO出養眼照造福粉絲。



▲青青附上辣照答謝粉絲。（圖／青青IG） 今日天氣／多雲到晴東半部局部雨 早晚涼白天暖溫差大





今（16）天風場為偏東風，迎風面的東半部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；氣溫方面，清晨低溫約19至23度，白天除了東北部高溫25、26度以外，其他地區高溫均在27度以上，西半部局部地區高溫可達30度上下，且日夜溫差較大，請根據氣溫變化適時調整穿著。此外，今天東半部（含綠島、蘭嶼）、基隆北海岸、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。





川普推文首稱「拜登勝選」 火大繼續開罵：選舉被操縱



美國總統大選至今仍未計票完成，然而候選人拜登的選舉人票數早已超過當選門檻270票，但對手川普卻拒絕承認敗選，甚至計畫循法律途徑，試圖扭轉局面。不過川普於推特發表最新貼文，首次稱「拜登勝選」，但仍不滿質疑「選舉被操縱」。



▲川普再度發文質疑選舉不公。（圖／翻攝川普推特）

國民黨要求丁怡銘到立法院專案報告 蘇貞昌：尊重





行政院發言人丁怡銘在12日的院會後記者會中，直指台北市牛肉麵節的冠軍店家使用的是含有萊克多巴胺的美國牛肉，不過卻遭到店家出示檢驗證明，打臉丁怡銘。隨後，一連串爭議風波陸續產生，國民黨立法院黨團方面，也要求丁怡銘今（16）日到立法院內政委員會進行專案報告。對此，行政院長蘇貞昌昨（15）天上午接受訪問時，僅表示尊重立法院立場。



▲牛肉麵失言風波延燒，行政院發言人丁怡銘為止血，堅持向行政院長蘇貞昌請辭。（圖／行政院提供）

學位遭註銷！李眉蓁擬返回校園「重修碩士」 父親證實了





國民黨高雄市議員李眉蓁先前於參選高雄市長補選期間，被踢爆碩士論文高達96％有抄襲情形，事後，國立中山大學也公告撤銷其碩士學位，並註銷其碩士學位證書。不過近期傳出李眉蓁擬重返校園攻讀碩士，對此，李眉蓁父親也證實了，他表示，李眉蓁確實有計畫回到正修科技大學，重拾碩士學程課業，希望延續自身的興趣與專長，選讀化學工程科系，同時也支持李眉蓁重返校園。



▲國民黨高雄市議員李眉蓁近期傳出將擬重返校園攻讀碩士，對此，李眉蓁爸爸也證實該消息。（圖／記者葉政勳攝）

台大憾事頻傳！校友律師悲憶當年：「學校」沒存在感





最高學府台灣大學近日發生3起學生輕生事件，有2人不幸離世，校園氣氛十分低迷，也引起各界高度關注。對此，台大法律系畢業的律師林智群也相當感嘆，並提到在台大唸書時的回憶，指出「大學那幾年，確實是感到最孤單的時候」，至於怎麼幫助陷入困境的朋友？他呼籲「發現」才是重點。（編輯：許苡晴）