NBA／沃神爆湖人將交易來雷霆大將 籌碼是Green加28號籤
NBA／沃神爆湖人將交易來雷霆大將 籌碼是Green加28號籤
運動中心/綜合報導
calendar_today2020-11-16 01:15:28
根據《ESPN》知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，洛杉磯湖人和奧克拉荷馬雷霆預計將在周二達成關於後衛Dennis Schroder的交易案，而湖人這邊出的籌碼將會是射手Danny Green和28號籤。
湖人為了在新賽季繼續保有衛冕冠軍的實力，季後將全力進行後場補強，而他們近期的目標鎖定了雷霆板凳上的砍分大將Schroder，他上一季場均出戰32.4分鐘，能夠得到17.3分、3.7籃板、3.6助攻。《ESPN》和《The Athletic》兩家主流體育媒體，都在今天爆料表示湖人和雷霆展開了深入談判，雙方原則上已經達成了關於Schroder交易的共識，此交易案將會正式在選秀大會後完成。Schroder在老鷹時期就是相當有得分能力的好手，他迅速的切入能力是完成擋拆終結的利器，同時在上一季也加強了自己外線的投籃穩定性。如果湖人真的能得到他，那將能大大減輕「詹皇」LeBron James的持球壓力。