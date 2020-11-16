曾因新冠肺炎進加護病房 英相強生接觸確診者後自我隔離
曾因新冠肺炎進加護病房 英相強生接觸確診者後自我隔離
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-16 06:05:03
56 歲的英國首相強生( Boris Johnson )今年 3 月曾感染新冠肺炎，因病情一度不樂觀，而於 4 月初被送進醫院的加護病房治療，所幸後來康復出院。根據外媒最新消息，由於近期曾接觸過染病的國會議員，強生再度開始自我隔離程序。
綜合《 BBC 》等英國媒體報導，首相府發言人於當地時間週日（ 15 日）發聲明表示，強生因曾接觸新冠肺炎確診人士，現已自我隔離。至於接觸源則來自 12 日曾與包含保守黨國會議員安德森（ Lee Anderson ）在內的一群人會面，而安德森在不久後出現新冠肺炎症狀確診。首相府強調，雖然必須自我隔離一段時間，但強生目前狀況不錯，沒有出現任何症狀，將繼續在唐寧街的首相府工作，領導政府及人民對抗新冠肺炎。
染病的議員安德森則在官方網站上聲稱，他和妻子的檢測結果都呈現陽性，他同時也失去了味覺，但沒咳嗽也沒發燒，大致感覺良好。
歐洲近日正遭受第 2 波新冠肺炎疫情攻擊，多國重新啟動封鎖和宵禁等措施，英國的情況也非常不樂觀，目前已有 1372884 人染疫、 52026 人死亡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。