今起秋老虎盤據！高溫飆30度　吳德榮曝「變天時間」

今（16）晨大氣略回暖，但氣溫被夜間輻射冷卻抵銷而稍降，截至5時平地最低氣溫仍在17度左右（新北雙溪區16.7度，花蓮壽豐鄉16.7度，台東鹿野鄉16.8度，桃園大溪區17.0度，新竹寶山鄉17.5度），氣象專家吳德榮指出，今、明兩天各地晴時多雲，東北部、東部偶有局部短暫雨的機率；今日北台高溫將升至30度左右，各區平地氣溫則為：北部18至30度、中部20至32度、南部20至32度、東部18至30度。

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吳德榮在《

》專欄中表示，最新模式模擬顯示，周三至周五（18至20日）各地晴朗穩定、紫外線強，白天微熱早晚涼，高溫可達33度左右，為典型「秋老虎」的天氣。周五晚至下周（22）日有一小股東北風南下，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨，大台北東側平地及東部的降雨機率亦略提高；冷空氣雖不強，但白天氣溫將因雲多降雨而明顯下降，天氣轉涼。桃園以南受影響很小，中南部仍是晴朗穩定，白天氣溫偏高，日夜溫差大的天氣。

而根據最新模式模擬顯示，下周日晚東北風水氣增多，迎風面大台北、東北部及東部降雨更趨明顯。背風面桃園以南受影響很小，中南部仍是晴朗穩定的天氣。（編輯：許苡晴）