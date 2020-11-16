香港油麻地惡火釀7死！疑慶生蠟燭惹禍 親友哭斷腸
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-16 06:45:13｜update2020-11-16 06:56:23
香港油麻地一處舊式唐樓， 15 日晚間驚傳惡火，火勢猛烈夾雜爆炸聲響，嚇壞附近鄰居。經警消搶救後共 18 人被送往醫院治療，但其中 7 人不幸死亡，剩下的人傷勢亦不輕。現場發現有蠟燭的殘骸，不排除是舉辦慶生派對時，不慎因燒到隔音板而釀禍。
綜合香港媒體報導，事發地點為油麻地廣東道唐樓 1 樓的尼泊爾餐廳，當時正在舉行生日派對，疑似是因使用蠟燭時不小心，導致隔音板燃燒，火勢迅速蔓延。警消獲報後趕赴現場，發現出事地點只有 1 個出入口，而且火勢猛烈，搶救難度高，救援隊兵分多路，除了起火餐廳外，另外一小隊利用升降機在事發單位外牆救下 5 名市民，其餘一小隊則在單位後巷救起 4 人。整個救援行動中，警消合計共出動 68 名消防員、 2 隊煙帽隊及 14 輛消防車灌救。大火共造成 18 人送院，幾乎都為南亞裔人士，其中 7 人搶救後不治，年齡從 9 歲到 40 歲都有，傷者中 7 人情況危急、 2 人傷勢不樂觀、 1 人情況穩定、 1 人已出院。
大批死傷者家屬親友事發後陸續趕到醫院，聲淚俱下、情緒相當激動。
目前香港西九龍總區重案組第 4 隊已接手調查，消防單位亦成立專責小隊調查起火原因，包括聚會當下的情況，以及是否有易燃物品等。