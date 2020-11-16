台大憾事頻傳！作家慟喊：你其實可以不要那麼努力了

最高學府台灣大學近日發生3起學生輕生事件，校園氣氛十分低迷，引起各界高度關注。對此，粉絲專頁《用鉛筆寫日劇》直言，我們從小就被教育應該要如何成功、如何避免失敗、避免挫折，卻沒有人教我們失敗了要如何面對失敗，受挫了該如何面對挫折，「請不要努力，你已經努力到了無法再努力的地步了吧！不用再努力了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

《用鉛筆寫日劇》發文表示，當GOOGLE搜尋「自殺」或「輕生」等關鍵字時，第一條搜尋結果不是維基百科，而是「你需要幫助嗎？1995生命線協談專線」。當點開在下方的維基百科時，對於自殺是這樣定義「當事者蓄意使自己死亡的行為。」這幾天，接連有幾個台大的孩子，選擇了不同的方式向這個世界告別。而我們，終究無法了解，生命的最後一刻，他們看到的是怎麼樣的風景？在他們決定跨出那一步的時候，腦袋中想的是什麼樣的事呢？

《用鉛筆寫日劇》說，每次談到自殺，我們都會說他是因為Z而自殺，但我們卻都忽略，那前面的A~Y！這是一個生命一連串的挫折，Z不是原因，只是壓垮他的最後一根稻草。「對於那些充滿著挫折，想要放棄這個世界的靈魂而言，不是一句不要、別想不開或要勇敢面對就能夠撫平他們心上的傷的。我們根本不懂他們承受了多大的痛苦，憑什麼自以為正義的說些風涼話、憑什麼責備他們？」



▲台灣大學校園近日不平靜，5天內傳出3起疑似輕生意外。（圖／翻攝自台灣大學臉書）

《用鉛筆寫日劇》認為，我們從小就被教育應該要如何成功、如何避免失敗、避免挫折，卻沒有人教我們失敗了要如何面對失敗，受挫了該如何面對挫折？他直言「請不要努力，你已經努力到了無法再努力的地步了吧！不用再努力了。」同時更自問自答，「在這些生命走到無法再努力的這一步之前，有沒有人告訴他可以不要努力？告訴他可以哭泣示弱？告訴他可以放棄？我想，應該沒有。」





《用鉛筆寫日劇》坦言，他並不知道，要自殺需要多少勇氣、多大的決心，多麼的絕望，以及怎麼樣的毫無毫無牽掛。或許，每一個自殺的人都不曾後悔，但也可能是無法後悔，一聲再會，就是永別。「而我是如此幸運，不用面對生命的坎坷，即便面對各式的挫折，好像也能笑笑地就跨過去。但這不是什麼天賦，僅僅只是比較幸運而已。」





文末，《用鉛筆寫日劇》更強調，對於對世界不再眷戀的靈魂，從來沒有也不該責怪，只是他好想知道，「在你們人生的最後這一段路，如果能有個人拍拍你、抱抱你，告訴你其實你已經做得很好，接下來可以不要那麼努力了，那麼，你對這個世界是否就會有多一點的眷戀？」（編輯：許苡晴）