新北耶誕城攜手迪士尼超夢幻！李明璇曬美照大讚「4字」

接連舉辦10年的「新北歡樂耶誕城」已於13日正式展開，眾所矚目的「耶誕主燈秀」，今（2020）年與國際接軌，首度結合「迪士尼經典童話」，打造全台唯一的迪士尼主題3D光雕雷射投影秀，許多民眾都爭相朝聖。而容貌出色的前高雄市府市政顧問李明璇也在臉書曬出美照，並大讚耶誕城是「台灣之光」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

李明璇在臉書PO出數張美照表示，上周末回到板橋，意外發現「新北耶誕城」正式開始了，令人興奮的是，今年有首次與「迪士尼」合作的主題光雕秀，以及有史以來最廣大的燈區，超美、超夢幻。

李明璇認為，耶誕城熱鬧非凡，且真的年年不斷地進步與創新，今年將帶來長達2個月的朝聖人潮，再結合周邊商圈，帶動的觀光效益一定非常可觀。同時提到，這兩天她經過時，除了驚嘆精彩閃耀的燈光、萬頭鑽動的人潮，也發現交通疏運改善非常多，很值得稱讚！



▲李明璇在臉書曬出美照，並大讚新北歡樂耶誕城是「台灣之光」。（圖／翻攝自李明璇臉書）

李明璇接著說，「新北歡樂耶誕城」是在朱立倫前市長任內所打造的「年度盛事」，時任的李四川副市長負責執行，讓現在的耶誕城不只是新北板橋之光，更是台灣之光，今年與迪士尼童話合作又是一大亮點。





而話鋒一轉，她更感嘆，大家還記得去年的「高雄耶誕LOVE追光季」嗎？她提到，當時吸引了好多好多人特地到高雄玩，追光季的成功不只是在今年獲得了「德國紅點設計獎」，當時還突破百萬人次參觀，讓周圍商圈營業額大幅成長，成功將人潮化為錢潮，回想起浪漫滿點的愛河水舞秀、巨蛋商圈、六合與瑞豐夜市都是滿滿人潮，熱鬧又歡樂，高雄曾經是全台眾所矚目的焦點，也曾經是世界都在看的港都城市。她並直言「很希望這不只是曾經，有點想念韓市府團隊了。」（編輯：許苡晴）