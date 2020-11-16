11月底運勢大漲！3生肖升官發財　「這位」投資賺多賠少

時光飛逝，今（2020）年僅剩不到2個月的時間，很快地，11月又過了一半，想知道本月所剩的日子裡，你的運勢將如何嗎？專寫命理、生肖的搜狐號《卡哇伊》專欄近日就公布，月底運勢大漲的「3生肖」，他們不僅有財神上門，事業也將迎來成功，有機會「升官發財」，其中，「屬羊者」在投資理財方面更是賺多賠少。

我是廣告 請繼續往下閱讀

生肖雞

屬雞的朋友在11月底，財庫之中有紅鸞入局，雖然還在本命年內，但精神抖擻，財運奇佳，一直以來就受到財神偏愛的他們，事業中有望挖掘正財，本就很擅長解決問題的他們只要能在適當的時機表現自身才華，就注定能得到上級青睞，升官發財樣樣來。

▲專寫命理、生肖的搜狐號《卡哇伊》專欄近日公布，11月底運勢大漲的「3生肖」，他們不僅有財神上門，事業也將迎來成功，有機會「升官發財」。（示意圖／取自pixabay）

生肖猴

屬猴的朋友在11月上旬裡小有破財，主要是因為心浮氣躁而錯失良機，在工作中意外得罪他人的情況有時也會發生，但到了11月底來自家庭中的喜氣豐盛，連同他們的財運也一同得到助益，所以事業運和財運連番增長，財神進門，必有富貴之喜。

生肖羊

屬羊的朋友在11月裡的運勢已有回升之象，但到了11月底才是真正的入庫高潮，他們沉穩的處事風格必定招致貴人抬愛，緊接著財來運到，升官發財來之不盡，談生意成功的機率很大，投資理財也賺多賠少，整體運勢亨通，有財神暗中相助。（編輯：許苡晴）