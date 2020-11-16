馬雲好友、陸富商「錢多多」在港被砍！怒祭3600萬緝凶
馬雲好友、陸富商「錢多多」在港被砍！怒祭3600萬緝凶
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-16 08:42:39
中國富豪錢峰雷，同時也是阿里巴巴集團創辦人馬雲的好友，他 14 日凌晨於香港灣仔，遭 4 名乘坐私家車的不明男子以刀攻擊，大腿中刀送醫。雖無大礙，但錢峰雷已在網上祭出 1000 萬港元(折合台幣約 3600 萬)的高額賞金，誓言要追拿兇徒，替自己和朋友討公道。
綜合香港媒體報導，錢峰雷於受襲隔天( 15 日)短暫接受訪問，並不清楚對方是誰、為什麼要攻擊他，印象中也沒有與人發生衝突，手術後正在靜養。至於事發時與他同行的方姓男子傷勢則嚴重的多，臉、背都中刀，手術後一度危殆。身體稍有好轉後，錢峰雷隨即在微博上貼出懸賞公告，聲稱攻擊他們的刀手是中國籍男子，若有任何人能提供兇徒乘坐的私家車車牌號碼等線索，最高可得 1000 萬港元的獎金，或按比例發放。倘若提供的消息及證據，足以協助檢控幕後指使者，經面議後有機會得到更多賞金。錢峰雷是持有香港身分證的浙江富商，現為環球國際控股（香港）有限公司的董事長。 14 日凌晨與方姓男子正要離開灣仔會展皇朝會時，遭兇徒持刀砍殺，兇徒逞兇後迅速逃逸，而大腿中刀的錢峰雷隨即衝上司機駕駛的 7 人車座駕，逃回香島道豪宅求援；頭破血流的方姓男子則留在現場待救，直到救護車來到將他送醫。