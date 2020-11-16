NBA／Harden已和KD討論過聯手 ESPN爆料他最想去這一隊
NBA／Harden已和KD討論過聯手 ESPN爆料他最想去這一隊
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-16 09:09:42
在昨天《運動畫刊》爆出布魯克林籃網有意「四換一」交易來休士頓火箭球星James Harden後，今天《ESPN》記者Adrian Wojnarowski也在推特表示Harden本人目前轉隊的首選也是籃網，他希望能和「KD」Kevin Durant重聚。
根據昨天《運動畫刊》寫手Farbod Esnaashari的報導，籃網願意拿Spencer Dinwiddie、Caris LeVert、Taurean Prince和Jarrett Allen等4位好手做為籌碼吸引火箭點頭。在今年季後賽以1:4輸給湖人被淘汰後，火箭再一次的在爭冠路上鎩羽而歸，而且球隊在這之後還做出了人事上的大變動，總經理和總教練都換人做，據悉Harden對此相當擔心，他希望能到籃網和Durant及Kyrie Irving聯手。
在職涯生涯之初於雷霆隊效力時，Harden就有和Durant合作過的經驗，兩人還曾一起打進到過總冠軍賽，而且他們最近已經聊過關於再度聯手的事了，不過火箭和籃網還沒有為此展開討論。雖然火箭不斷告訴外界下一季仍將以Harden為核心爭取成功，不過他們並不介意聽取這位球星的報價，而如果要將他交易出去的話，他們希望能得到大量的回報，包括球員、選秀權或選秀權互換。