名家論壇》阿術克斯／世界不等台灣，在野黨別誤事

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比方說，開放萊豬是過去不論藍綠執政時都想處理的事情，現今蔡政府決定開放，不就也是為了台灣的世界經貿布局，全體台灣社會要思考的是怎麼建立完善的食品管理機制，以解決問題，而不是製造問題。
面對萊豬爭議，其實就是要讓國人有選擇的權利，所以只要定好每一個產品標示的環節，並且嚴格執行就對了。至於學校的午餐食材，因為並不是學生及家長所能掌控，所以確實會引發社會質疑，也違背了要讓國人有選擇權利的原則，因此務必要有更謹慎的規範。
這些事情很清楚明白，所以解決方式也是很清楚明確，絕對不是吵吵鬧鬧就好，更不是行政院長道歉就馬上一切沒事。假如道歉就可以解決問題，就能夠把事情做好，相信要蘇貞昌院長道歉個一千次、一萬次，他都願意吧。
事情是要挽起袖子來做才行，現在政府提出做法了，教育部已行文各級學校修訂現行「學校外訂盒（桶）餐採購契約（範本）」，直接明白規定及規範一律採用國產優良肉品與雞蛋，原料來源也都要明白標示，假如有混充假冒，就是一律重罰。此外，因為可能增加食材成本，所以農委會也將每人每餐由原獎勵3.5元，調整為每人每餐6元。
這些機制也是有賴台灣長期建立的食品安全及農產品制度，利用農委會的「三章一Q」，即臺灣優良農產品、臺灣產銷履歷農產品、臺灣有機農產品標章，加上臺灣農產生產追溯QR code（條碼），讓民眾隨時可以知道孩子吃了什麼。
那現在在野黨要做的是什麼?絕對不是噴口水。
在野黨要睜大眼睛，針對政府提出的做法做最嚴格的檢視，看看還有沒有漏洞，還有沒有未盡之處。唯有大家一起把管理機制建立起來，才是對台灣最好的做法。
總而言之，世界不會等台灣，台灣要確立明確的戰略跟戰術，千萬不能自亂陣腳，錯失布局全球經貿的機會。最重要的是，政治之於人民的任務是解決問題，不該是製造問題，如果在野黨真的不願意一起盡份力讓台灣更好，也請不要當絆腳石啊。
●作者：阿術克斯／資深國會幕僚
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