NBA／AD選擇不執行和湖人的合約 成為完全自由球員
NBA／AD選擇不執行和湖人的合約 成為完全自由球員
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-16 09:09:21
交易市場大門還未打開，洛杉磯湖人球團已經相當忙碌，根據《雅虎體育》記者Chris Haynes的報導，球隊明星大前鋒Anthony Davis決定不執行自己2870萬美元的球員選項，跳脫合約成為一名完全自由球員。
雖然LeBron James拿下了FMVP，不過看過今年季後賽的人，肯定都會對Davis在攻防兩端的統治力感到印象深刻，這位27歲、正值顛峰的頂尖長人，是球員市場上最具有交易價值的幾位球員之一。雖然Davis在新賽季幾乎肯定不會離開湖人，不過早在2019-20賽季還未結束之前，就已報導指出他將會跳出合約，重新和球隊簽訂一份價碼更為優渥的續約。
Davis本季例行賽場均出戰34.4分鐘，能得到26.1分、9.3籃板、3.2助攻、1.5抄截和2.3阻攻。湖人上個賽季拿下睽違10年的首冠，新賽季將成為衛冕軍，球隊也提前開始招兵買馬，根據此前報導，他們已經送出射手Danny Green和首輪第28順位的選秀權，換來雷霆後衛Dennis Schroder。