台股高檔類股輪動 早盤漲逾150點、台積電471元再創新高
台股高檔類股輪動 早盤漲逾150點、台積電471元再創新高
記者許家禎/綜合報導
calendar_today2020-11-16 09:24:59｜update2020-11-16 09:29:19
新冠疫苗進度持續，再加上思科、迪士尼等財報告捷，使美股上周五（13）走高，其中標普創下歷史新高。而台股今（16）日開盤後漲逾130點，漲幅1%，來到13413點左右，且一度漲150多點。權值股台積電漲1.6%，再創新高、鴻海漲1.4%、大立光漲0.89%，其他聯電、世界先進、旺宏、群創、友達、和碩、聯發科也都漲1%以上，電子股成盤面焦點。
上周五美股走高，其中美股道瓊指數上漲399.64點，或1.37%，收29,479.81點；標普500指數上漲48.14點，或1.36%，收3,585.15點；那斯達克指數上漲119.70點，或1.02%，收11,829.29點；費城半導體指數上漲30.39點，或1.23%，收2,508.82點。外界關注「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）昨（15）日正式簽署，將對台灣造成衝擊，不過經濟部長王美花表示，目前看來RCEP降稅幅度，與既有的幾個FTA差異不大，且降稅時程為10多年到20年，因此她評估這次RCEP對我國在東協部分，影響相對沒這麼大。
而台股跟隨上周五美股漲勢，今日開盤後漲超過130點，漲幅1%，來到13411點，隨後更是漲150點。權值股台積電漲1.7%，最高漲8元，來到471元再創新高。鴻海漲1.4%，來到82.6元。而大立光漲0.89%，來到3390元。其他，聯電漲1.5%，世界先進、旺宏、群創、友達、和碩、聯發科都漲1%以上，南亞科漲2.4%。展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，儘管全球二次疫情及國際政經情勢雜音浮現，美股亦出現波動，但台股基本面佳，並未看到受到近期市場雜音而出現變化，預估台股高檔震盪格局不變，維持類股輪動格局，建議仍可偏多看待。