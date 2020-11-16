影／大學意外頻傳 潘文忠籲以關懷取代指責
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-11-16 09:25:29｜update2020-11-16 10:31:45
近期大學校園意外頻傳，在馬國女大生意外後，台灣大學在上周發生接連3起學生輕生意外，引發各界關注，學校輔導資源需求也浮上檯面，教育部長潘文忠今（16）日赴立法院備詢前受訪表示，這些意外讓自己相當擔憂而且悲痛，也希望各界不要過多轉傳以免引起模仿效應。
潘文忠表示，看到這些非常年輕的學生，因為各種因素產生意外，心中相當擔憂而且悲痛，過去在校園輔導部分，除了依照學生輔導法編列預算、增置輔導人員，也一直在落實三級輔導做法，做重要的，還是希望全體的老師都能夠關切孩子，到了二級輔導高關懷學生，也是校園輔導的對象，如果有需要進一步的協助，則應該轉介進入三級輔導。潘文忠進一步說明，各大學近期都在進行期中考，上周也整理了相關注意事項提供給各學校，這個階段特別針對需要關懷的學生也應該更緊密連結，教育部也會全面針對學校所需要的資源給予需要的支持，「我也特別呼籲，各界都相當關心，對於這個階段多用關心、關愛，減少公開討論相關個案、學校，用關懷取代指責」，也盡量運用轉介協助需要幫忙的學生，避免因為過度的轉傳造成模仿效應。
潘文忠上周在臉書發文強調，一個人碰到困境時的成因非常複雜，不是單單一個人的力量可以解決，教育部會重新盤整並完善學生輔導三級體制與網絡合作，強化各項軟硬體資源，讓校園更友善，「若同學們需要幫忙，不要害怕，多跟老師們聊聊，他們會是你最好的夥伴。」
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