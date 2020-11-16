幕僚議場做梗圖打在野黨 行政院：沒有違反行政中立
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-16 09:40:09｜update2020-11-16 09:42:07
行政院前發言人丁怡銘因指涉台北牛肉麵節的冠軍店家用含有萊克多巴胺的牛肉，失言風波延燒下已於昨（15）日請辭獲准。但國民黨團不滿行政部門帶頭「監督」在野黨，今（16）日內政委員會召委鄭天財邀請行政院秘書長李孟諺來立法院報告，李孟諺表示，至作圖卡是向在野黨溝通的一部分，且內容都是基於事實，他強調「情蒐回報、回應是本職工作一部分，沒有違反行政中立。」
而日前行政院發言人室幕僚，也在立法院議場的記者席被「直擊」批評國民黨團杯葛議事，都加深了執政團隊與在野黨的矛盾。李孟諺報告時強調，行政院和立法院黨團為了順利推動政策、法案，以及日常溝通，或表述執政立場，都會和立法院黨團商討，並提供立委們坊間流傳的錯誤訊息。李孟諺指出，近來開放含有萊克多巴胺的肉品，行政院也與執政黨團立委們討論過，實屬政黨政治的常態，「相關文字、圖像一定基於事實，以真實帳號傳遞，絕非不明網軍。」但李孟諺也表示，若行政院製作的圖卡，討論到立法委員的職權，讓某部分立委認為不妥，他們也表示歉意，並會調整。最後李孟諺強調，行政院幕僚處理新媒體於情蒐報、回應，屬於工作的一部分，絕對沒有違反「行政中立法」。