不靠美國 馬克宏：歐洲須有自我防衛力量
中央社
calendar_today2020-11-16 10:24:00
（中央社巴黎15日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天受訪時表示，即便和美國新政府的交往會創造較友善的關係，歐洲仍需獨立自主的防衛策略。
德國國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）2日對美國政治新聞機構Politico 表示，在不久的未來，歐洲仍得繼續仰賴美國軍事保護，但馬克宏今天接受Revue Grand Continent訪問時駁斥康坎鮑爾的說法。 馬克宏說：「我完全不同意德國國防部長在Politico刊登的投書。」他說，他認為德國總理梅克爾（Angela Merkel）在這議題上和他看法一致。
馬克宏說：「唯有我們認真看待自己的立場，在防衛方面有自己的主導權，美國才會尊敬我們是盟友。」
「我們需要持續建立自主權，就像美國為了他們自己、中國為了他們自己的所作所為。」 馬克宏10日和美國總統當選人拜登（Joe Biden）通話時告訴拜登，準備在氣候、衛生以及對抗恐怖主義方面互相合作。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1091116