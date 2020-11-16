水保局邀扶助家庭相見歡　結合公益推廣水保教育

農委會水保局推廣水土保持教育結合公益，邀請家扶中心200多名受扶助家庭以及來自全國的認養人，一起走出戶外，在生態環境豐富多元的風水坪戶外教室，徜徉大草原，透過體驗認識土石流防治的重要，是一次溫馨且知性的相見歡旅程。

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水保局南投分局陳榮俊分局長表示，以往土石流防治教育宣導，偏重專業知識傳達與教導，難免流於生硬，與一般民眾較有距離。今年南投分局結合公益，與南投家扶中心合作舉辦「因為有你，有愛無礙」相見歡活動，邀請南投家扶中心200多名受扶助家庭與認養人參與，在風光明媚的大自然中，既能享受野外踏青樂趣，透過體驗也更能強化宣導效益。

▲水保局南投分局邀扶助家庭相見歡，寓教於樂，推廣水保教育。（圖／水保局提供）

陳榮俊表示，農委會水保局分佈全台共有18處戶外教室，南投分局開發的風水坪戶外教室，是以土石流防治工法為主，在群山擁抱、綠地草原、林間步道營造戶外教室，有豐富的自然生態，兼具休閒與環境教育功能，非常適合親子及學校、機關團體探訪。

南投家扶中心感謝水保局熱心公益，讓受扶助家庭與認養人之間，有機會親自表達謝意與關懷。中心指出，認養人分別來自全台各地，他們很關心受助家庭的孩子，彼此之間，儘管大多是首次聚首，但「有愛無礙」，愛化解心中陌生距離，大小朋友都享受了溫馨歡樂時光。

陳榮俊說，這是一次溫馨且知性的歡樂之旅，受助人與認養人相見歡外，更體驗了冒險刺激的水保大地歷險，認識水土保持土壤沖蝕觀測及豐富的生態環境，由多款VR虛擬實境、體感跳舞機、互動投影遊戲及富有創意的教具教材，寓教於樂，將水土保持知識扎根在大小朋友心中。