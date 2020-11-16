藍召委排案修理行政院 綠委：你才行政不中立！
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-16 10:15:55
行政院發言人室近來狀況頻頻，先是日前幕僚在議場製作梗圖，指責國民黨團杯葛議事被媒體發現，日前又因為前發言人丁怡銘指涉牛肉麵節冠軍店家用萊牛，失言下台。今（16）日國民黨內政委員會召委鄭天財邀請行政院秘書長李孟諺就「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」進行專案報告，民進黨立委沈發惠、賴惠員質詢前怒嗆鄭天財，認為他在議程中帶入個人喜好，才是行政不中立。
上週五（13）日中午，丁怡銘開記者會，指稱台北牛肉麵節冠軍店家使用的牛肉也含萊克多巴胺，遭到店家強力反彈、並火速開記者會自清，在當日下午3點，鄭天財已經就發言人室的狀況，想邀請李孟諺、丁怡銘來立法院報告，但當時李孟諺、丁怡銘原先想請假，是鄭天財強調行政院官員都有義務來院備詢，李孟諺才出席委員會。但沈發惠不滿鄭天財排議程，名稱「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」已經下了結論，目的旨在修理官員，沈發惠強調議程應該中立，如果今天的議程名稱取「針對行政院幕僚於上班時間至作圖卡攻擊在野黨，是否違反行政中立」，他可以接受。沈最後怒嗆鄭「如果我是報告當事人，我就不來了，你已經定罪了，幹嘛還找我來？」
而下一個質詢的賴惠員，則不滿鄭天財濫用召委職權，把其他立委當成配角，「行政要超然，不要偏好、偏惡，用同一標準公平對待任何人、團體、黨派，不知道會議主席有沒有違反行政中立。」而鄭天財則利用質詢的空檔強調，他當公務員30年，多屆立委，從陳水扁時代、馬英九執政，處理議程一向如此，此外他也強調「過去扁、馬執政，行政院都不會至作圖卡給執政黨立委」。