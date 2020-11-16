肯尼NOW星球／首播大來賓就是黑人！P.League+秘辛爆不完

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肯尼NOW星球／首播大來賓就是黑人！P.League+秘辛爆不完

體育中心/綜合報導

calendar_today2020-11-16 20:00:00｜update2020-11-16 20:01:59

NOWnews最新籃球節目來了！從11月中開始，「肯尼NOW星球」將由新竹攻城獅總經理「Kenny哥」高景炎主持，前兩集都將邀請P.League+執行長陳建州前來分享
▲NOWnews最新籃球節目來了！從11月中開始，「肯尼NOW星球」將由新竹攻城獅總經理「Kenny哥」高景炎主持，前兩集都將邀請P.League+執行長陳建州前來分享。（圖／NOWnews攝）
從今年5月才初次進行討論，到12月19日賽季首戰登場，台灣本土新職籃「P.League+」，甫剛創辦就以山呼海嘯之姿席捲國內籃壇，而當初為何有如此強大的決心去做這件事，由知名球評「Kenny哥」高景炎主持的NOWnews籃球新節目「肯尼NOW星球」，第一集也請來聯盟執行長陳建州，請他談談一些內幕和趣事。
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為什麼創辦P.League+？陳建州拿出兩個理由：第一是為了球隊，「過去球團只看到支出，而沒有看到收入。」；第二是為了自己關愛的後輩，「我們的球員值得更好的環境。」
「職業產業就是再也沒有點頭票和公關票這件事。」陳建州表示，自己想要改變的是台灣籃球產業的風氣，讓其徹底的邁向職業化，而首要的努力就是讓球迷接受使用者付費這件事「我們贊助商一投都是幾百萬、幾千萬，但他們進場就是買票。」

但是，P.League+也絕對不是只談錢和商業，那些合約及門票上的數字，他們在草創階段、規章還未明確之時，就決定讓在中華隊內戰功彪炳的戴維斯(Quincy Davis III)以本土球員身分加入聯賽，除了是為了肯定這位「新台灣人」過去幾年對台灣籃球貢獻，也想展現給外界看，聯賽成立的本意是希望幫助台灣籃球變得更好。

「歸化球員是一個趨勢，也是國家隊要強大的基礎。」高景炎的這番話，陳建州也深深認同，他也在節目中解釋了聯盟做此決定的關鍵原因，另外也爆料，「這可能是Q職業生涯的最後一個球季。」

戴維斯已經37歲，開了兩次刀，之前就有褪下球衣開啟人生第二春的意願，陳建州直言聯盟也希望藉由一些給予歸化球員的福利，幫助中華隊找到下一個戴維斯。

「我們也有責任幫助中華隊在國際賽中提升。」陳建州笑說，「是否要定義他要打到幾年或幾歲才能拿到身分，這不可能是完美的。．．．也看到(中華職棒)羅力，你弄個9年，什麼(外籍)球員能打到9年，你擺明不想讓他成為本土球員嘛。」P.League+用實際行動感謝戴維斯對台灣的貢獻，但也坦言之後要如何平衡，以及規章上怎麼去制定，都是非常困難的考驗。

而節目的最後陳建州也談了談那些讓他感動的「無名英雄」，舉了新竹攻城獅兩名在新聯盟「重生」的勵志球員李家瑞和成力煥，還爆料了曾經看到有球員在加油站打工，想知道更多籃球內幕的球迷絕對不要錯過。
 
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