台中警方對各級學校逐一進行「校園安全環境檢測評估」
台中警方對各級學校逐一進行「校園安全環境檢測評估」
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-11-16 12:00:00
校園安全已列為警方治安重點工作，台中市警一分局自本11月起針對轄內14所高、中、小、大學逐一進行「校園安全環境檢測評估」，記錄各校對於陰暗路段照明設備改善或新增需求，檢視校園監視器佈建並提出設置建議，協助通報市府相關局處盡速完成。
台中市警一分局自本月4日起迄今，已全面完成轄內中、西區各校「校園安全環境檢測評估」，分別針對各所學校校內及週邊環境安全做出改善建議，分局長孫太康表示各學校環境與需求不同，必須個別檢視、提供建議，所以自本(11)月12日起，展開轄內校園安全巡迴座談，逐一到訪轄內14所高、中、小、大各級學校，邀請師生家長、校園志工、當地里民以及轄區派出所幹部共同商討校園安全聯防策進作為，齊心為社區及校園安全維護盡心力。尤其中正國小這場座談會參與的家長及里民相當踴躍，校方還不得不將原有視聽室改至更大型的會議室容納里民及家長們，可見對校園安全關心的程度很高；在光明國中座談會中，校長胡金枝提到犯罪預防亦是社會教育的一環，警察與老師扮演的角色相似，無時無刻都在教導人民提升自我意識與知識累積，一位黃媽媽也認同警方辦理座談會的用心說道：「希望所有家長們也能多關心自己的孩子，多與老師及警方互動交流，安全不能只靠警察與老師，大家都要共同關心盡力」。分局長孫太康分享從警多年的經驗，表示警察的專業便是打擊犯罪及犯罪預防工作，「見微知著、防範未然」是維護治安的必備態度，積極挖掘犯罪死角及發現潛在風險，迅速反應面對各種危機，擬定治安對策，在警方與各界通力合作下，為學生及市民朋友打造一條安全回家的路。