香港油麻地大火9年來最嚴重　1996年嘉利大廈41死最震撼

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據香港媒體報導，昨日油麻地的大火，是香港 2011 年花園街排檔 9 死四級火之後，死傷人數最多的火災。近 30 年以來，香港發生多起火災，其中最嚴重的火災為 1996 年九龍區的嘉利大廈五級火，當時惡火釀成 41 死 80 傷。
2011 年花園街排檔大火
香港旺角花園街於 2011 年 11 月 30 日，當地 188 至 198 號排檔（攤販）發生四級大火，火勢波及 2 座堂樓，造成 9 人死亡、34 傷，其中 5 人重傷。多數死者在逃生過程中不幸喪命，被發現陳屍於樓梯間。後港府化驗師、工程專家報告指出，起火原因為攤販電錶箱毀損引起火災，火勢延燒至附近存放易燃物品的攤販，加上附近 2 棟唐樓被波及形成「煙囪效應」消防員接獲通報趕至現場，約 1 小時半後火勢升級為四級。
2008 年嘉禾大廈五級火
香港旺角彌敦道嘉禾大廈於 2008 年 8 月 10 日發生大火，事件造成 4 死 55 傷，死者包括 2 名消防員。嘉禾大廈於當日上午 9 時 20 分傳出火警，警消接獲通報後於 23 分抵達現場，當時有 10 多戶人家受困，上午 10 時 23 分，消防處將火警升為四級。消防人事後調查，判斷起火原因可能是冷氣漏電起火，加上當地建築改建、無防煙門，形成「煙囪效應」火勢快速蔓延。
1997 年美孚新邨三級火
香港荔枝角美孚新邨 1997 年 4 月 8 日傳出火警，死者包括已故音樂人黃霑的母親及其姪兒。美孚新邨於當日中午 12 時，疑似未熄滅的煙蒂引燃梳化（沙發）延燒至附近儲藏雜物的空間，點時間內火勢升至三級，由於大廈內大部分防煙門被打開，造成煙囪效應。
1997 年寶勒巷卡拉OK縱火
香港九龍尖沙咀 1997 年 1 月 25 日凌晨傳出火警，尖沙咀寶勒巷一棟商業大樓和卡拉 OK 起火，火災造成 17 人死亡、13 人受傷。當時為週末，卡拉 OK 店內約有 80 名顧客、20 位職員，音樂聲嘈雜不少人沒有注意到火災警報。香港警消調查指出，縱火案涉及黑幫報復行動。卡拉 OK 店內裝潢多為易燃品，加上缺乏照明燈導致逃生困難，香港政府在事發後全面檢討娛樂場所的安全、防火指引。
1996 年嘉利大廈五級火
香港九龍彌敦道 15 層樓高的嘉利大廈於 1996 年 11 月 20 日發生五級大火，造成 41 死 80 傷，是香港歷史上最嚴重的高樓大廈火災，也是香港自 1963 年以來死亡人數最多的火災。當時大廈正在整修電梯，金屬作業造成的火屑和裁切掉落的高熱金屬片，點燃木板、建築材料，火勢沿著竹棚蔓延，加上煙囪效應火勢猛烈。
大廈火勢在 1 樓至 3 樓及 13 至 15 樓同時迅速蔓延，消防電梯不能使用，加上逃生梯間因防煙門未關上濃煙密佈，高樓層多人受困。事發當時香港傳媒大篇幅報導，不少被困的人在窗外呼救、高空躍下逃生以及被烈火吞噬的畫面，震撼香港社會。火災後，該大廈一直空置，直至 2004 年才在產權整合後拆除，於 2007 年改建為銀座式購物商場「佐敦薈」（ JD Mall ）。
1992 年八鄉難民營放火
香港元朗八鄉石崗船民中心（難民營）於 1992 年 2 月 3 日晚間 11 點傳出火災，原因疑似為難民營內的南北越人，因買賣私酒及爭用熱水等問題爆發衝突，雙方持利器、汽油彈等武器互相攻擊，後北越方放火報復、封鎖出入口，導致 24 死、近 130 人傷。事後，有 170 人被捕，其中 18 人被以謀殺罪起訴。