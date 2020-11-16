丁怡銘請辭　陳其邁：要記取教訓

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而國民黨高雄市議員李眉蓁在高雄市長補選競選期間，被爆出中山大學碩士論文抄襲事件，國立中山大學在10月13日公告撤銷高雄市議員李眉蓁的社會科學碩士學位，並註銷其碩士學位證書，當時李眉蓁則不滿反控學校不應隨政治起舞，近日學術界則傳出要到李眉要回到母校正修科技大學再進修碩士，對此昔日的市長選戰競爭對手陳其邁則表示：「跟她加油打氣，讀萬卷書、行萬里路，祝福她順利」。
被問到亞太15國簽署RCEP（區域全面經濟夥伴協定），台灣被排除在外會有什麼影響？陳其邁強調，全球產業供應鏈正在快速重組，如何讓下一階段包括傳統產業能夠往高階製造、製程更有效率，在創新研發的部分也能夠加速前進，所以包括未來仁武產業園區，像是印刷電路板、或是醫材、金屬扣件等相關競爭強項，都能往高階製造全力發展。
陳其邁指出，高科技產業，因為有所謂的ITA資訊科技協定，其實很多都已經是免關稅，而鋼鐵部分台灣還是以歐美市場為主，可能會受到一些影響的大概是在某些石化的原物料材料，跟機器設備，未來在東南亞的市場工具機、製造業會面臨到一些中國製造的競爭壓力。
陳其邁說，相信經濟部會做好輔導跟因應的策略，詳細也要再檢視RCEP開放的清單跟期程，才能夠做更完整的配套跟因應，也希望經濟部能夠輔導高雄在地的廠商面對挑戰，往高階的製造、或者是半導體產業聚落，以及5G、AIOT園區的設立來加速傳產數位轉型。