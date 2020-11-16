油麻地大火狠奪7命！林鄭月娥到場視察 僅停10分鐘惹議
油麻地大火狠奪7命！林鄭月娥到場視察 僅停10分鐘惹議
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-16 11:10:00｜update2020-11-16 11:23:23
香港油麻地一處舊式唐樓， 15 日晚間發生火災，目前已知至少造成 7 人死亡、 11 人輕重傷。特首林鄭月娥於隔天( 16 日)上午赴火災現場視察，但僅停留 10 分鐘就快閃離開，引發香港網友討論，認為視察時間過短，不知林鄭此行的目的為何。
綜合香港媒體報導，油麻地廣東道一唐樓的尼泊爾餐廳起火， 7 人經搶救後不治。數十名死傷者的親友聽聞噩耗趕至醫院，到殮房認屍後痛哭失聲，甚至需要人攙扶才能離開。油尖旺區議員（佐敦西）朱慧芳事後到場，表示現在正值尼泊爾的節日，佳節時分卻發生慘劇，加上涉事人士家境普遍較清貧，將會盡力提供一切需要的協助：「節日應該是最開心的事，但發生這樣的事，會幫助他們渡過難關。」特首林鄭月娥於當晚發表聲明，對事件表達極度哀痛，已指示相關部門全力救治傷者、調查起火及造成嚴重傷亡的原因。她本人並於今天( 16 日)上午 8 點多抵達案發現場，聽取消防人員講解事件，港媒指出，林鄭僅逗留 10 分鐘便離開。
林鄭月娥的快閃視察讓不少香港民眾相當錯愕，有人痛批她只是去做秀，還有人諷刺林鄭「有沒有停下來合照」、「是去拍手的嗎」。由於土地小、房價又高，香港的居住環境一直是中低層人民不滿的施政點，業主經常收取高額租金、違反法規將房子間開出租而無良好的消防及逃生設施，現在又發生這樣重大意外，住房安全再度被拿出來討論，或將使林鄭本已低落的民調再度下滑。