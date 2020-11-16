玩交友軟體3個月！正妹主播嫁「高帥老公」：3祕訣都萬用

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李美萱表示，「好多同事、朋友、網友問我，是用哪款交友App，昨天導播也問我，但我覺得告訴你們整個過程和心得，更有實用價值，不管你用哪款App，都萬用！」接著分析使用交友軟體的「3大重點」：
1、狂滑：
當時聽到髮型師說「上面很多人喔」、「可以滑到手抽筋！」就是被這句打中，立刻下載來試試，才發現「喔！原來科技交友的世界是這樣，真的比去聯誼和朋友介紹的速度快太多了，然後你要以滑到鬥雞眼的狀態，來找覺得順眼的對象，當時第一個星期配對成功，聊天20幾個」，可以整理一下內容，對約會對象做表格分析，筆記一下對方背景資料，笑稱「不然A的興趣講成B的就尷尬了」。
2、明確篩選：
過去對交友軟體的刻板印象，可能是很危險、有些奇怪的人，但上面各式各樣的人都有，其實也和現實生活中一樣，大家目的不同、喜好不同，不是和你同方向的，就謝謝下一位，不用多聊第二句，不趕快再滑就被別人滑走。
3、見面最真實：
都沒聊太久，就出來見見面喝咖啡，看本人最準，不然聊到天荒地老，見面才發現本人和照片差很大，當然不只外貌，談吐、感覺也是看到最真實。
至於需不需要等到男生主動邀約？她認為不會太在意，「我和老公周三開始對話，約周六碰面，我約的！」當下聊了幾句開場白後，她就開口問「周六要幹嘛啊？」對方回應「沒事啊」，接著雙方卻靜默，讓她氣得直呼「都做球給他了！」忍不住直說「那出來喝咖啡吧」。
李美萱也提到，玩交友軟體還是得注意安全，約人多的地方碰面，赴約前可先告知自己的好友，幾點要去哪、幾點結束，注意安全保護自己，在還沒有找到愛人前，先愛自己才會被愛，不過她也強調，這是她個人的經驗，不見得人人適用，還是分享給大家參考，文末也不忘附上與老公的甜蜜婚紗照。（編輯：賴詠璿）