學生心理問題陷危機！今年全台已76生輕生

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學生心理問題陷危機！今年全台已76生輕生

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-11-16 11:35:54｜update2020-11-16 11:37:43

學生心理問題陷危機！今年全台已76生自殺身亡
▲台大意外頻傳，教育部長潘文忠與台大校長管中閔也遭各個立委質詢校園心輔問題。（圖／記者陳明安攝,2020.11.16）
校園安全隨著台大生接連發生意外後也成為關注焦點，正值立院開議，教文委員會今（16）日審查48所國立大學校院校務基金，全台國立大學校長皆列席備詢，立委高虹安和立委黃國書均指出，校園自殺身亡與自殺未遂的人數逐年攀升，教育部長潘文忠答詢時表示，今（2020）年截至目前為止，涵蓋各級學校有76位自殺致死，意圖自殺未遂則有1千多位。
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高虹安指出，校園自殺的問題需要做釐清，根據教育部統計，2019年大專校院學生自殺致死人數飆升至59人，而在2018年不到800人意圖自殺未遂，到2019年有1350位，這些都只是校園內的自殺案件，看起來學生壓力逐年升高，教育部需要通盤檢討為何持續升高的原因。
而對於今年掌握的數據，潘文忠回應，涵蓋各級學校有76位自殺致死，意圖自殺未遂則有1千多位。而高宏安指出，坊間有很多資源像是張老師專線等，不過很多台大學生有提到一個現象，台大心輔中心要等到兩到3周，這絕對不是一個好現象，詢問台大校長管中閔校內的即時輔導機制為何？

管中閔表示，相關的坊間資源都放在心輔中心的網頁上，台大專任心輔的師資是25位、21位兼任師資，算是勉強符合規範，但可能因為台大學生需求更大，有需要的學生可以直接到心輔中心，一定會有人跟你談話，上周也設置了緊急的專案電話，讓不同的身心科醫師提供全時間的諮商服務，未來位會增加心輔師資人員。

管中閔進一步說明，根據掌握到的狀況，發生意外3名學生依時間序，第一個同學長期有身心科病史，也有使用過校內輔導資源，第二個同學也曾經接受過諮商，第三個則是完全沒有。

而高虹安也指出，這不只是台大的問題，而是全台大專院校都應該正視，而依據《學生輔導法》，把關各大學心理輔導量能的「學生輔導工作評鑑」只在2018年執行過一次，且僅46％大學通過，主因為人力不足，教育部未來有何因應措施？

潘文忠回應，對於學生輔導的事情本來就要常態性的做，這部分要學校一體、師生共同推動，我們會全力以赴，目前對於在學校資源部分，教育部也會在預算上多給予支持，但不要因為不斷的評鑑，造成學校過多的負擔，應該要持續做追蹤，將會責成學生事務及特殊教育司，如果是因為資源、經費不足，教育部就會協助。
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