整月買爆家樂福　網友開銷金額曝　全場驚呆！

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整月買爆家樂福　網友開銷金額曝　全場驚呆！

生活中心/綜合報導

calendar_today2020-11-16 18:00:00

▲家樂福因有常態型的優惠活動，深受民眾喜愛。（圖／翻攝家樂福Carrefour商品網友真心話）
▲家樂福因有常態型的優惠活動，深受民眾喜愛。（圖／翻攝家樂福Carrefour商品網友真心話）

台灣賣場類型眾多，每一間都主打不同的特色強項搶客，有些死忠的消費者一買就回不去，甚至因為賣場推出的優惠一再光顧。近日，就有網友分享自己去家樂福購買民生用品的開銷金額，貼文一出引發不少人直呼「我也是」。

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原PO在「家樂福Carrefour商品網友真心話」貼文指出「大家一個月都在家樂福花多少阿？我基本上一個月都是好幾千的」只見原PO貼出的明細，光是9月7日到9月23日就去家樂福逛了8次，消費的金額有高有低，彷彿已經將家樂福當作一般便利商店及超市在光顧」。

▲網友分享自己日常逛家樂福的花費，引發不少死忠顧客熱議。（圖／翻攝家樂福Carrefour商品網友真心話）
▲網友分享自己日常逛家樂福的花費，引發不少死忠顧客熱議。（圖／翻攝家樂福Carrefour商品網友真心話）

貼文一出，網友紛紛回應「基本上一萬起跳」、「差不多五千，每次都說買一點買一點，逛完每次都買破一千」、「從今年6月1日至今，我感覺薪水都給家樂福了，花了十八萬多」、「超過一萬，因為要買母親的日用品，吃的也順便買一買了」、「哈哈哈…我也是花了二十幾萬了，真的太好買」、「我都線上購物，也很方便，兩個多月也已經花破萬。」

另外，也有不少網友指出家樂福VIP超好買「VIP生日當月搭配滿兩千送兩百，VIP壽星當月最高消費點數30倍送，點數更嚇人」、「一進家樂福腦波就弱，尤其是買一送一」、「成為VIP之後就回不去啦！消費還可以累積點數捏」、「真的變成VIP，點數累積就回不去了，1元可以累積1.5點」。

▲擁有VIP的網友分享自己在家樂福的花費，累積的點數相當可觀。（圖／翻攝家樂福Carrefour商品網友真心話）
▲擁有VIP的網友分享自己在家樂福的花費，累積的點數相當可觀。（圖／翻攝家樂福Carrefour商品網友真心話）
事實上，每年只要花費超過10萬，就能成為VIP會員，不僅店內消費每1元可累積1.5點紅利點數、生日當月紅利點數30倍狂送，還享有停車免費、免運宅配，以及各特約商店優惠，如果民眾不知道自己今年已經在家樂福消費多少金額，可透過家樂福APP，到會員中心查看即可。
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