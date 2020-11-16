整月買爆家樂福　網友開銷金額曝　全場驚呆！

台灣賣場類型眾多，每一間都主打不同的特色強項搶客，有些死忠的消費者一買就回不去，甚至因為賣場推出的優惠一再光顧。近日，就有網友分享自己去家樂福購買民生用品的開銷金額，貼文一出引發不少人直呼「我也是」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在「家樂福Carrefour商品網友真心話」貼文指出「大家一個月都在家樂福花多少阿？我基本上一個月都是好幾千的」只見原PO貼出的明細，光是9月7日到9月23日就去家樂福逛了8次，消費的金額有高有低，彷彿已經將家樂福當作一般便利商店及超市在光顧」。

▲網友分享自己日常逛家樂福的花費，引發不少死忠顧客熱議。（圖／翻攝家樂福Carrefour商品網友真心話）

貼文一出，網友紛紛回應「基本上一萬起跳」、「差不多五千，每次都說買一點買一點，逛完每次都買破一千」、「從今年6月1日至今，我感覺薪水都給家樂福了，花了十八萬多」、「超過一萬，因為要買母親的日用品，吃的也順便買一買了」、「哈哈哈…我也是花了二十幾萬了，真的太好買」、「我都線上購物，也很方便，兩個多月也已經花破萬。」





另外，也有不少網友指出家樂福VIP超好買「VIP生日當月搭配滿兩千送兩百，VIP壽星當月最高消費點數30倍送，點數更嚇人」、「一進家樂福腦波就弱，尤其是買一送一」、「成為VIP之後就回不去啦！消費還可以累積點數捏」、「真的變成VIP，點數累積就回不去了，1元可以累積1.5點」。