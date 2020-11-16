APEC雙部長會議今晚登場　龔明鑫、鄧振中代表發言

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國發會主委龔明鑫指出，這次代表團要做到總統希望的兩個期許，第一是再度宣示台灣願意在全球防疫上有更多的貢獻，也讓國際社會了解各界的努力與成果。第二是加強台灣與各國的連結，鞏固台灣在供應鏈的關鍵地位。
此次APEC部長級年會在馬來西亞召開，是首度以視訊會議方式進行，時間是今天晚上8點開始到晚上11點40分左右。會議主要分為兩個場次，每個部長發言時間3分鐘為限。第一個場次為強化貿易與投資的論述，由鄧振中負責。第二個場次透過數位經濟與科技促進包容性經濟參與，由龔明鑫負責。
第一個場次強化貿易與投資的論述部分，鄧振中表示，將強調貿易與投資自由化這一部分。其中有三個重點，第一是希望在視訊會議上，或有機會在視訊以外，強調台灣經濟方面的表現。第二表達台灣支持自由開放多邊貿易體系。第三2020年後APEC發展方向，台灣與產業界三位大老在一年時間討論的看法是「以人為本」，並盡量運用數位科技。
龔明鑫指出，第二個場次透過數位經濟與科技促進包容性經濟參與可能的發言內容分為三部分。第一是表達雖然疫情衝擊全球經濟，但我國防疫與紓困做得不錯，經濟仍有好表現、GDP也是全球少數正成長的國家。第二是願意運用數位科技提供高品質數位健康服務，尤其台灣有資通訊醫療產業上的優勢，願意在防疫數位健康上做出更多貢獻。第三包容性經濟參與部分，今年將鎖定婦女議題相關，如婦女在職場上的協助。
不過現場媒體仍關注「區域全面經濟夥伴關係協定」RCEP對台灣造成的衝擊，以及「跨太平洋夥伴全面進步協定」CPTPP台灣的準備進度。為此，鄧振中表示，台灣的進度跟英國、泰國一樣，都是動作算快的國家，且得到很多國家的歡迎，等訂出更清楚的入會規範，台灣就會進一步來進行。
至於RCEP對台灣造成的衝擊，龔明鑫指出，其實不論是東協加中國大陸、東協加韓國或紐澳，都有個別簽屬，本來相對優勢就存在，確實未來關稅減讓會擴大對台衝擊，但產業也在之前個別簽署時就做出因應與調整，政府仍會持續關注，針對衝擊擴大部分與產業界討論因應，當然若可以加入CPTPP也是一個方向，同時也會關注產界轉型升級，如加入AI或輸出解決方案等。
另外，媒體提問，因為「以人為本」，有沒有考慮提到「亞洲人權法院」？為此外交部國組司司長陳龍錦指出，APEC通常沒有討論政治與人權方面的議題，但政府會在適當的場合與方式來表達立場。至於APEC會議上，美國總統川普是否出席？外交部表示，目前美國政府還沒有正式宣布參與經濟領袖會議的人選。