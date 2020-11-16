義大利爆第二波感染　研究：可能2019夏季就有新冠病毒

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義大利米蘭國立癌症研究機構（ Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori ）的研究報告顯示，COVID-19 開始傳播的時間，可能比想像中要來的早。世界衛生組織（ WHO ）曾經表示，COVID-19 最早於 2019 年 12 月底在中國武漢市爆發，而義大利首位確診病例是在 2020 年 2 月 21 日在米蘭附近的小城鎮被發現。
但研究人員根據 2019 年 9 月至 2020 年 3月 參加肺癌篩檢人士身上取得的 959 個血液樣本，尋找 COVID-19 病毒棘突蛋白受體結合區（ RBD ）的特定抗體，發現有 111 份樣本含有棘突蛋白受體結合區特定抗體（ 11.6% ），其中 16 份對免疫球蛋白 G 抗體呈陽性，97 份對免疫球蛋白M抗體呈陽性。
義大利錫耶納大學（ University of Siena ）對《義大利大流行前期意外檢測到 SARS-CoV-2（ COVID-19 ）抗體》同一研究進行了另一項特定的抗體測試，結果有 4 個樣本顯示，2019 年 10 月第一週含有抗體，代表這些人在 9 月時即感染 COVID-19 。研究共同作者阿波羅內（ Giovanni Apolone ）表示，這發現代表新型冠狀病毒可以在人群中以低殺傷力傳播很長一段時間，甚至有可能再次大擴散。
義大利雖然於今年 2 月才通報首例確診個案，但隨著對病毒的研究更加深入，6 月義大利衛生部門的水質專家團隊，就透過化驗污水樣本，發現米蘭（ Milan ）和杜林（ Turin ）12 月的樣本中就含有新型冠狀病毒。
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