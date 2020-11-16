地方民代拒繳分攤金 羅智強嗆：我非富人已捐超過2000萬
地方民代拒繳分攤金 羅智強嗆：我非富人已捐超過2000萬
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-16 11:52:34
國民黨上週三（11日）召開縣市主委會報，會中針對每個縣市的公職分攤金，打算進行調整。原欲在本週三（18日）送交黨中央中常會同意，不過卻因為仍要進一步協調而延遲。不過針對公職分攤金制度，早已有不少黨內基層民代在抱怨，甚至有人民代明嗆「即使拒繳也選得上」。對此國民黨革實院長、台北市議員羅智強就在臉書上開砲，表示自己並非政二代也非出身富豪人家，但至今對國民黨的募款及文宣廣告的挹注，已超過2000萬，更要求黨中央應定時公開已繳和未繳的名單。
羅智強表示自己看到新聞，有若干同志抱怨黨的公職分攤金制度，並嗆拒繳他也選的上，「有些話，不吐不快。」羅智強說，「這二年多來，我為國民黨募款籌糧加上義助黨內同志文宣廣告，已超過2000萬，依黨公職分攤金的辦法，我擔任台北市議員二年應分攤的金額是20萬，已經是超過100倍。」羅智強強調，在國民黨最困難的此時，為國民黨籌措糧草，幫助國民黨實現使命，這是一種榮耀。羅智強直言，現在的國民黨，在民進黨的清算追殺下，負債超過5億；黨主席江啟臣，每個月都要為黨籌糧、到處借錢，被壓得喘不過氣來。「和黨公職談錢確實傷感情，但現在的國民黨還有以前家大業大、闊氣不談錢的餘裕嗎？」羅智強說，「如果有同志因為不願承擔公職分擔金而決定離開國民黨，那也只能尊重並祝福；但財務困難國民黨要繼續持家維繫，就必須落實公職分擔金的制度，否則對於繳交的人也是一種不公平。」羅智強也呼籲黨中央，應設定一個日期，時間一到就公佈已繳跟未繳名單。