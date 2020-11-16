台股午盤衝新高13490點 台積電站上480元、市值逾12兆元
台股午盤衝新高13490點 台積電站上480元、市值逾12兆元
記者許家禎/綜合報導
calendar_today2020-11-16 11:57:46｜update2020-11-16 12:04:10
美股標普指數創新高，連帶也帶動今（16）日亞股走勢，截至午盤，日韓股市分別漲近2%與1.8%。陸港股也漲近1%與0.5%，而台北股市開高後再衝高，盤中創新高，大漲超過200點，來到13490點附近，漲幅達1.6%。權值股台積電漲超過18元，再創歷史新天價，午盤來到480元，漲幅超過3.8%，貢獻大盤約126點以上。
新冠疫苗進度持續，再加上思科、迪士尼等財報告捷，使美股上周五（13）走高，其中標普創下歷史新高。而台積電ADR收盤漲3.78%，台股今日開高走高，盤中午盤最高漲超過200多點，漲幅1.6%，指數再創新高，來到13490點附近。其中，台積電股價同樣再創新高價，午盤來到480元天價，漲17元以上，漲幅3.8%，市值達12.18兆元。而台積電概念股設備廠商如光罩奔漲停，祥碩、創意與精測也漲5到7%。聯電漲2%以上，晶圓雙雄報喜外，其他電子族群也不遑多讓。其中，鴻海漲1.3%、南亞科漲3%，和碩、世界先進漲1%。