驚！高雄車站附近竟有空中泳池！黃金建案曝光　網：快搶

國人旅遊風氣盛行，就連住飯店，也喜愛泡在空中泳池，俯瞰城市美景，享受國外的悠活放鬆。不過隨著疫情改變生活型態，「宅在家」不僅成為顯學，更提高民眾對於居住品質的要求。為了讓民眾在家就能享如飯店度假般的高檔享受，不少新推出的建案，除了精選精華地段外，對於居住空間與公設規劃也越來越高級。

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以高雄車站附近，博愛路上的預售案《興富發博愛》為例，鄰近三民公園萬坪綠地，步行即可前往愛河之心，環境幽雅舒適。地上35層超高樓的規劃，更讓住戶在家就能擁有360度摩天視野，就像住在大都市裡的高級飯店一樣，市中心的天際線，與高雄獨特的山、海、河、港美景，盡收眼底。尤其是預計在2024年落成啟用的高雄新站，採用與衛武營相同團隊、國際級的立體化設計，將原本老舊沒落的火車站周遭徹底改頭換面，換上更具未來性與國際感的面貌，未來車站一帶將結合大片植被、森林水廊道及自行車道，打造出更健康、具有人文生態特色的地景，從摩天高樓住家俯瞰，更能感受高雄門戶新風貌的不同。

基於南部消費者對於居住環境公設的需求逐漸提高，《興富發博愛》除了設置了頂樓空中天際泳池，搭個電梯就能擁有國外度假般的享受，更針對不同年齡層，設有KTV、閱讀室、健身房、棋藝間等全齡休閒活動設施，省下買各種俱樂部會員的費用。另外最特別的，就是非常罕見地將兩房及三房兩種房型樓層分開，14樓以下樓層，全部屬於兩房房型，15至35樓則全為三房房型。這是考量到通常購買同樣房型的住戶，生活作息也比較類似，因此將同樣房型放在同一層樓，彼此不容易互相受到干擾，生活品質更宜居。





正如同挑選飯店住宿時，地點便利很重要，《興富發博愛》位於博愛路邊離後驛捷運站僅有不到200公尺的距離，更鄰近博愛商圈及高雄新站，擁有絕佳的地理位置和生活機能。再加上該地段少見推出19至37坪中小坪數，剛剛好的生活空間，無論單身、新婚起家、兩老退休或是投資置產，入手容易，無怪乎成為現在高雄最搶手的購屋標的，許多網友看到這些優勢，也忍不住大喊「趕快搶」！







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