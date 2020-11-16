丁怡銘辭職 綠委：年輕人沒工作會餓死、會先安排小的
丁怡銘辭職 綠委：年輕人沒工作會餓死、會先安排小的
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-16 12:00:19｜update2020-11-16 12:07:38
行政院前發言人丁怡銘因誤指台北牛肉麵節含有萊克多巴胺，負起政治責任道歉辭職。國民黨立委陳玉珍今（16）日質詢行政院秘書長李孟諺時質疑，認為以民進黨的傳統，丁現在是先避風頭，民進黨還是會為他安排後路，坐在台下聽的民進黨立委王美惠則回話說「當然要有工作啊！不然年輕人是要餓死喔？」讓其他在場民進黨立委聽了哄然大笑。
今日立法院內政委員會，召委鄭天財邀請李孟諺就「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」。陳玉珍質疑上周丁怡銘大動作開記者會，其實原本是要攻擊台北市長柯文哲，卻誤擊牛肉麵店家。陳玉珍認為丁怡銘辭職是負政治責任，他放假消息的刑事責任還沒完，「之前中天主持人說文旦倒水庫，被NCC（國家通訊傳播委員會）罰了100萬，你們在全國媒體面前公開放假消息怎麼處理？」李孟諺則說「（指牛肉麵節冠軍店家含萊克多巴胺）這不是假新聞，是澄清處理。」聽到李孟諺的說法，陳玉珍笑了，說「對，是打擊政敵的工具，不是假新聞。」李孟諺趕快補充「是方法呈現（造成誤解）。」陳玉珍不滿，認為丁怡銘是否造謠、觸法，需要給刑事局去調查、認定，李孟諺身為行政院高層，現在先下結論，刑警辦案會有壓力，李孟諺強調「不是指導，是我初步了解。」
由於陳玉珍質詢的議題較多，討論到牛肉麵事件時，已經超過她的時間，坐在台下的民進黨立委們開始鼓譟，要求鄭天財趕快催她下台，陳最後說「任何案件，行政長官都不能公開說有沒有違法，這要刑事局出來講，反正丁怡銘一定還會有下一個工作啦！這是民進黨一向的作法。」在陳玉珍結束質詢，收拾手舉板時，坐在台下的王美惠則對陳喊「（丁怡銘）當然要有工作啊！不然年輕人要餓死喔？」其他民進黨立委聽到笑成一片，王美惠還小聲地補了一句「會先安排小的（職位），不會安排大的」。