訴訟換不來賓州60萬選票變無效 外媒指川普陣營改告這條
訴訟換不來賓州60萬選票變無效 外媒指川普陣營改告這條
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-16 12:11:36
美國總統大選因各州計票進度不一、川普揚言發動法律戰等不穩定因素，遲遲未能塵埃落定。先前川普的私人律師、前紐約市長朱利安尼（ Rudy Giuliani ）更指控在賓州查出約 60 萬張的非法選票，是在沒有共和黨選舉監察員在場的情況下計入，違反該州選舉法律而提告。不過有關訴訟未能獲得滿意答覆，外媒聲稱川普陣營已將提告內容修改為「允許選民修改郵寄選票錯誤」，希望藉此扳回一城。
根據《華盛頓郵報》報導，川普陣營先前指控賓州 2 大城-費城和匹茲堡，因在沒有共和黨監票員在場監督的情況下計入數十萬張選票，違反賓州的選舉法規，因此算是非法的無效選票。然而，川普方提出的訴訟至今沒有獲得明確的勝利，律師因而提出修訂版的訴訟內容，將標的聚焦在部分立場偏民主黨的郡縣，允許選民修改郵寄選票錯誤一事，聲稱這使共和黨處於不利狀態。代表民主黨處理訴訟的律師克里夫·萊文（ Cliff Levine ）週日晚上表示，川普陣營的舉動意味著他們的訴訟不太可能改變選舉結果：「他講的只是少部分的選票，它們絕對不會影響總票數或是拜登打敗川普的事實」。部分被指控的郡縣也回應，修改郵寄票錯誤頂多只會影響到少數選票，不至於影響整個結果。儘管法律戰一再踢到鐵板，但川普仍沒有明確表達承認敗選的打算，最新的其中一則推文還揚言，很快就會提出大型訴訟來舉證此次大選有違憲狀況，聲稱：「我們幾個大案子顯示 2020 大選違憲，並有種種變更結果的惡行，未來很快就會提起訴訟。」