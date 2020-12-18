特企／國家認證　美無極榮獲衛服部認證觀光醫療會員資格

頂尖卓越，值得肯定！美無極榮衛服部認證之國際「觀光醫療會員」資格認證，與台大醫院、長庚醫院等大型醫院，名列國家認證之指標級觀光醫療機構。這是美無極繼榮獲衛服部「診所美容醫學品質認證」殊榮肯定後，再度獲得國家級認證肯定，未來美無極將提供高品質、客製化的觀光醫療服務，讓每一位來到台灣的國際尊旅貴賓，感受台灣之美，煥發美麗和自信。

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有鑑於國際醫療旅客對於醫療品質要求極高，衛服部推動醫療服務國際化計畫，徵選「觀光醫療會員」，各大型醫院、診所競相報名角逐，經過評選團嚴加審查，了解各機構經營策略、商業模式、醫師陣容、服務品質等細節，在激烈競逐下，美無極脫穎而出，為少數獲得衛服部認證「觀光醫療會員」之美容醫學機構！其他同獲殊榮的皆以大型醫院居多，如國立台大醫學院附設醫院、長庚紀念醫院、新光醫院、奇美醫院等，顯見美無極對於醫療服務品質之用心投入，深獲醫界肯定。

「專注提供高價值、跨科別的整合服務，一直是美無極的獨特核心價值，」執行長邱軍棠醫師指出，美無極全然投入風格美學的實踐，對於各個年齡、性別、職業的愛美人士，都能提供適合的美學療程，展現個人專屬風采，加上積累多年海外市場經驗及服務能量，無論在策略規劃、營運管理，都具備國際觀光醫療機構的條件，足以提供高規格之精緻醫療服務。



「獲得國家級的認證，是對美無極團隊的肯定，同時更肩負我們對台灣醫療產業升級的責任，」邱醫師表示，未來美無極將提供高品質之抗老療程，結合智能科技，提供每一位愛美的國際尊旅貴賓身心療癒的頂級美學旅程，讓國際人士踏上台灣這塊土地時，都能充分感受台灣豐饒的風土特色，更綻放屬於自己的璀璨之美。