丁怡銘請辭 侯友宜：下台無法解決瘦肉精問題
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-16 13:23:56｜update2020-11-16 14:06:04
行政院發言人丁怡銘因為扯出冠軍牛肉麵店用萊牛引發風暴而請辭下台，新北市長侯友宜受訪時表示，從這件事情可以看出，大家對瘦肉精的疑慮完全沒有消除，一個發言人下台，無法解決所有問題，重點是萊豬不要進來，希望中央負起責任，傾聽地方的聲音。
侯友宜表示，其實下台與否不是那麼重要，重要的是從這個事件可以看出，大家對瘦肉精影響健康的疑慮完全沒有消除，只要說萊豬進來，含有瘦肉精，每一個商家都擔心生意受到影響，每一個人都擔心吃到瘦肉精，所以這才是問題的關鍵。侯友宜認為，一個發言人下台，沒有解決所有的問題，要解決問題，請萊豬不要進來，民眾的健康就可以把關，大家就安心，既然擋不住了，到現在為止，中央也沒有做好完整的SOP，從源頭管理和一系列加工標示，還有如何增加人力查察，現在完全沒有一個非常標準的作業流程出來。侯友宜強調，地方縱使可以全力以赴，到底能做到多少程度，民眾還是非常疑慮，只剩下1個多月，每一次他到基層，不管是消費者還有小吃店都怨聲載道，請中央要聽到這些聲音，下台不重要，負起責任才是最重要的。