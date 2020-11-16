台中捷運今免費搭乘　民眾超開心體驗

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盧秀燕表示，松竹站是市區最北的轉乘車站，旅客在此可轉搭公車前往大坑爬山，或騎iBike暢遊旱溪周邊景點；此外，新社花海及台中國際花毯節日前剛開幕，本週末起將於六、日在捷運松竹站提供免費直達接駁車，外縣市民眾搭乘高鐵、台鐵都能輕鬆轉乘，享受「交通任意門」的便利。
盧也說，試營運期間開放民眾免費體驗，藉此壓力測試，在12月19日正式通車前持續提升服務品質；她提醒，迎接捷運新生活，乘車時配合防疫務必戴口罩、站內及車廂內不可飲食，並遵守排隊及「先下後上」禮儀，且須持電子票證刷卡進出站。
盧秀燕隨後也持悠遊卡刷卡進站，從松竹站搭乘捷運至市政府站，一路上關心民眾試乘情形，許多民眾開心和市長打招呼，分享試乘心得，沙鹿區陳姓夫婦興奮表示，為了搶先體驗，今早特別搭300號公車到市政府，再搭捷運前往南、北端的高鐵台中站及北屯總站，肯定「很穩、很好、很開心」。
另外也有許多民眾搭捷運上班、上學，還有民眾衝著試營運專程從台北、彰化來台中體驗，明道中學校長汪大久今帶頭試乘，鼓勵學生搭捷運，他說，今早不少學生及教職員搭捷運來學校，他也響應搭第一班捷運上班，今天學校放學、下班也會搭捷運。
中捷公司董事長林志盈說，今起至12月15日試營運期間，民眾持電子票證即可免費搭乘，其中，松竹站、大慶站與高鐵台中站均可轉乘台鐵；松竹站是轉乘樞紐，潭子、頭家厝、豐原、后里民眾可搭台鐵到松竹站轉乘捷運進入市區，捷運站與台鐵站間設有連通道，可遮風避雨，轉乘指標明確。