Tag人物／金鐘製作人葉天健 生前歡聚會完美落幕
記者陳錦欣/綜合報導
calendar_today2020-11-16 20:30:00｜update2020-11-16 20:39:15
「我從60歲以後就不再去殯儀館」、「這個對我來講是很難過的事情」，78歲金牌製作人葉天健舉辦的生前歡聚會眾星雲集出席，現場來賓陳凱倫、陳明、龔蓮華、于美人、侯麗芳、張帝、陳淑麗、沈曼光、包翠英皆為座上賓，葉天健充滿感激自己還可以與好友一起把握歡聚的時間。
金鐘製作人葉天健備受眾多資深藝人尊敬，深耕螢光幕後42年，為老三台的資深製作人，知名作品包含《小人物狂想曲》、《星光夜語》、《消遣消遣》等，獲得多位資深藝人張小燕、張艾嘉、于美人、張帝、趙少康等人敬佩；葉天健製作的《小人物狂想曲》更在1980年獲得「最佳綜藝節目金鐘獎」，台灣電視的黃金年代，葉天健功不可沒。
近年網路興起，電視節目紛紛轉向經營網路媒體，葉天健感嘆，沒有電視台為銀髮族服務，他呼籲成立「銀髮族電視台」，電視節目除了不僅僅是銀髮族茶餘飯後的消遣，他更希望藉由電視節目可以傳達更多的正能量，散播對獨居銀髮族的關懷，從電視節目關懷老人家的身心靈健康。
眼見自己身體大不如前，但一談起奉獻40餘年心力的電視產業，他依然嚴正以待：「現在節目太一樣，似乎每個都很像，我不是有意要批評人家，我只是覺得，作為一個電視工作者知識很重要，最重要的是，電視是要讓大家能欣賞的。」期待新一代的電視工作者能夠繼續為電視產業推陳出新好作品。
＊葉天健小檔案＊
·年紀：78歲
·電視經歷：42年
·節目作品：《小人物狂想曲》、《星光夜語》、《消遣消遣》、《新聞e點靈》等·得獎成績：《小人物狂想曲》更在1980年獲得「最佳綜藝節目金鐘獎」