Tag人物／金鐘製作人葉天健 生前歡聚會完美落幕

「我從60歲以後就不再去殯儀館」、「這個對我來講是很難過的事情」，78歲金牌製作人葉天健舉辦的生前歡聚會眾星雲集出席，現場來賓陳凱倫、陳明、龔蓮華、于美人、侯麗芳、張帝、陳淑麗、沈曼光、包翠英皆為座上賓，葉天健充滿感激自己還可以與好友一起把握歡聚的時間。

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▲陳凱倫（左起）陳明、龔蓮華、于美人、侯麗芳、葉天健、張帝、陳淑麗、沈曼光、包翠英皆為座上賓。(圖／記者詹皓帆攝)

× ▲陳凱倫（左起）陳明、龔蓮華、于美人、侯麗芳、葉天健、張帝、陳淑麗、沈曼光、包翠英皆為座上賓。(圖／記者詹皓帆攝)

▲葉天健侃侃而談台灣電視產業發展。(圖／記者詹皓帆攝)