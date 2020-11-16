反對萊豬進口　中市藍營議員號召凱道怒吼

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陳政顯表示，若進口萊豬是美國總統大選前，民進黨單方面對某總統候選人的「示好作為」，且並未換來任何對台灣具體、實質的好處，既然立院尚未通過相關決議，多數國人也堅持反對聲浪，政府應順勢思考向美國表明拒絕進口萊豬，不要把國人健康當賭注。
張瀞分與陳本添憤慨表示，蔡英文反民意就下台，希望全國百姓覺醒過來，不要再逆來順受，現在大街小巷的百姓都在說，豬肉製品12月過後就不要吃了，政府有沒有考慮過，明年1月1日後，從事豬肉產業相關工作的人員，他們將來的工作怎麼辦？
冉齡軒說，基層民眾、醫生、專家學者都知道萊豬的後遺症，但中央政府卻裝傻一意孤行，政府這樣是反民意、反人權的作法，國民黨會堅持捍衛國人、臺中市民的健康。
張廖乃綸與羅永珍議員表示，目前看到的配套措施非常不完善，大多數國人對美豬政策不滿且反彈，小英政府要儘速停止美豬進口政策，她呼籲民眾一起站出來，讓小英政府聽到多數民眾的聲音。
議員黃建豪說，民進黨說萊豬檢驗有國際標準，但不跟民眾說全球一百六十個國家都禁用，蔡政府只敢說校園優先鼓勵使用國產豬肉、卻不敢立法懲罰使用萊豬的業者，再次呼籲所有民眾，上街表達憤怒與不滿，不要再被民進黨誣指為網軍。
陳成添議員表示，從相關民調顯示，國人拒絕萊豬、維護健康是不分黨派、不分縣市、不分年齡、不分族群，呼籲台中市民進黨團要站在保護市民立場，站出來表態，不要連要求中央清楚標示含萊劑豬肉這樣的訴求，都不敢幫民眾說話，一片噤聲，應在立院審議前「拋開黨意」一起加入連署，相信台中市民也會給民進黨團肯定。
李榮鴻、林孟令議員說，近日行政院陰謀製造「牛肉麵之亂」，亂扣店家使用含萊劑牛肉的帽子，行政院長蘇貞昌更配合演出，中央整體行徑荒腔走板，這不只是聽不進民意，是公然利用國家機器欺負百姓、小吃店家，完全是反民主、反法制的行為。
最後，國民黨團議員高喊「拒絕萊豬開放，保護國人健康」，既然中央政府聽不到全台民意，為了我們自己與家人的健康、捍衛民主，號召大家11月22日一起站出來，到凱道前發出怒吼，讓中央聽到中部民眾的心聲。