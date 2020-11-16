疫苗試驗招募平台違法？食藥署挨轟嗆立委「時間到了」

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

疫苗試驗招募平台違法？食藥署挨轟嗆立委「時間到了」

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-11-16 14:13:55

▲參加輝瑞疫苗臨床試驗的志願者透露，副作用包含了頭痛、發燒和全身肌肉痠痛等，更有人將其比喻像「嚴重宿醉」。（示意圖／取自unsplash）
▲指揮中心日前啟用「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，遭諸多立委質疑遊走法律邊緣。（示意圖／取自unsplash）
新冠肺炎疫情持續肆虐全球，為了加速國產疫苗的生成，日前中央流行疫情指揮中心，在記者會上宣布，啟用「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，遭立委蔣萬安、林淑芬等立委質疑。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綠營立委林淑芬，今天上午在立院質詢時提到，根據藥害救濟法第13條第7款規定，如果因為誓願用藥物而受害，不得申請藥害救濟，對此他質疑，現在政府建制登記平台，未來如果出事、發生不良反應該由誰負責？
對此食藥署署長吳秀梅表示，只是意向登記，對於疫苗安全「沒有做這些保證」，未來如果發生事情還是要廠商自己負責。

林淑芬一連串的發問，讓吳秀梅難以招架，中間林向委員會主席要求給10分鐘寬限拿資料，吳秀梅竟回嗆：「十分鐘早就到了」，此舉讓林大怒，痛批官員傲慢，「竟然叫立委時間到了可以下台」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

修憲廢考監懂多少？

修憲廢考監懂多少？

繼續作答
「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀