疫苗試驗招募平台違法？食藥署挨轟嗆立委「時間到了」
疫苗試驗招募平台違法？食藥署挨轟嗆立委「時間到了」
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-16 14:13:55
新冠肺炎疫情持續肆虐全球，為了加速國產疫苗的生成，日前中央流行疫情指揮中心，在記者會上宣布，啟用「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，遭立委蔣萬安、林淑芬等立委質疑。
綠營立委林淑芬，今天上午在立院質詢時提到，根據藥害救濟法第13條第7款規定，如果因為誓願用藥物而受害，不得申請藥害救濟，對此他質疑，現在政府建制登記平台，未來如果出事、發生不良反應該由誰負責？對此食藥署署長吳秀梅表示，只是意向登記，對於疫苗安全「沒有做這些保證」，未來如果發生事情還是要廠商自己負責。
林淑芬一連串的發問，讓吳秀梅難以招架，中間林向委員會主席要求給10分鐘寬限拿資料，吳秀梅竟回嗆：「十分鐘早就到了」，此舉讓林大怒，痛批官員傲慢，「竟然叫立委時間到了可以下台」。
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