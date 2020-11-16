中市府出版「玩美台中觀光」手冊　獲亞太旅行協會金獎

台中觀光揚名國外，「亞太旅行協會金獎」日前公布2020年各項金獎得主，台中市政府觀光旅遊局出版的「玩美台中—觀光手冊」成功脫穎而出，獲得刊物類金獎，為台中觀光再添一項殊榮。

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觀旅局長林筱淇表示，亞太旅行協會由80個國家及地區政府及數千名旅遊專業人士組成，2020 PATA金奬共吸引62個單位、121件作品參賽，觀旅局首度參賽，「玩美台中—觀光手冊」即能獲得刊物類金獎殊榮，實屬不易，感謝各界觀光先進對台中觀旅局於刊物的規劃、設計及編排觀光資訊呈現的能力加以肯定。

林筱淇指出，「玩美台中—觀光手冊」同時發行中、英、日、韓4種語言版本，相信藉由這本觀光刊物，能向全世界傳達台中這座充滿活力及生命力的城市，絕對是旅遊目的地最佳首選。

觀旅局表示，台中幅員遼闊，山、海、屯、都各擁有獨特的觀光特色，「玩美台中—觀光手冊」，以一個週末二天一夜為概念，精挑細選台中最值得造訪的觀光景點，全書以活潑輕快的口吻，帶領旅客認識全台唯一相思木步道的「大坑登山步道」、台灣最美的夕陽「高美濕地」、中台灣民間信仰中心「大甲鎮瀾宮」、百年古蹟「台中公園」、台灣鐵道改建的「東后豐自行車道」、充滿生命力的「彩虹眷村」、絕版華麗的「霧峰林家花園」、全球最難蓋的房子「台中國家歌劇院」、天然優美的溫泉勝地「谷關溫泉」及中台灣夜市美食一級戰區的「逢甲夜市」等，旅客可以從書中推薦的景點當中，規劃組合出屬於自己的完美假期。