臉書、推特加強審查機制 美保守派紛紛轉向新社交平台
臉書、推特加強審查機制 美保守派紛紛轉向新社交平台
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-16 14:06:39
美國媒體於 11 月 8 日認定民主黨候選人（ Joe Biden ）當選第 46 屆美國總統，而現任總統川普至今尚未承認敗選，頻頻在推特（ Twitter ）上發表言論指控選舉舞弊、選舉系統有誤，但這些推文都被標上警語。加上先前小報《紐約郵報》（ New York Post ）有關拜登次子杭特（ Hunter Biden ）醜聞的報導也遭到推特、臉書（ FaceBook ）封殺，一些共和黨人湧向了一個新的社交媒體平台 Parler。
Parler 創辦人之一馬澤（ John Matze ）在接受媒體採訪時表示，任何能在紐約街頭說的話，都可以在平台上發表，Parler 的用戶指引說，會將言論審查降到最低限度，並且不對發文進行事實查核（ fact-check ），但是會刪除極端分子、兒童色情和違反版權的言論。Parler 的首席政策官佩科夫（ Amy Peikoff ）稱，該平台的目的是帶來更多元化的討論。聲稱不進行言論審查、毫無偏見的社群平台 Parler 在拜登被報導勝選的週末，躍升成為蘋果 App 商店下載第一。拜登被報導勝出的第二天， Parler 下載量飆升逾 200 萬次。
《華盛頓郵報》引述 Parler 投資者、CEO 維尼克（ Jeffrey Wenick ）的說法，目前 Parler 擁有 760 萬用戶，而一週前這個數字還是 450 萬。雖然人數遠不及推特、臉書，但在平台社可以看見許多保守派名人，包括川普的私人律師朱利安尼（ Rudy Guiliani ）、參議員保羅（ Rand Paul ）、克魯茲（ Ted Cruz ）等人。據《美國之音》，傳統基金會（ Heritage Foundation ）負責媒體事務的副總裁布魯伊（ Rob Bluey ）認為，Parler 快速成長很大原因是主流社群平台的審查政策不夠明確，而接下來如何保持用戶增長將是這個平台需要面對的難題。矽谷知名科技行業分析師伊凡斯（ Benedict Evans ）則認為，Parler 沒有特別技術，對取代推特的可能抱持懷疑，認為現在這個應用的下載量暴增是因為人們對選舉結果還有爭論。