15國簽署RCEP經貿被邊緣化？黃天牧：對台股深具信心
15國簽署RCEP經貿被邊緣化？黃天牧：對台股深具信心
記者許家禎/綜合報導
calendar_today2020-11-16 14:34:43
15國簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），各界關注台灣經貿發展是否會被邊緣化？而今（16）日台股收盤漲278.5點，漲幅2%，收在13551點再創指數新高。對於股市表現，金管會主委黃天牧表示，對金融業不會有太大影響，台股相對穩健，尤其10月以來，外資已經淨匯入台幣950億元，對台股深具信心。
外界關注RCEP昨（15）日正式簽署，將對台灣造成衝擊，不過經濟部長王美花表示，目前看來RCEP降稅幅度，與既有的幾個FTA差異不大，且降稅時程為10多年到20年，因此她評估這次RCEP對我國在東協部分，影響相對沒這麼大。而今日台股開高走高，尤其在台積電帶領下，收盤漲278.5點，漲幅2%，收在13551點再創指數新高，成交金額新台幣2346億元。權值股台積電收盤漲22元，漲幅高達4.76%，收在484元。鴻海也漲1.4%，收在82.6元。聯發科也漲2.8%，來到694元。南亞科漲3%、聯電漲2.8%，分別收在64.2元與32.2元
對於台股表現，黃天牧今日出席立院，在台下接受媒體訪問時提到，RCEP可能的影響，需要等到文本釋出的內容來看，即便如此對台灣深具信心，因為在東協的布局，我國「新南向」政策積極推展，就金融業來說應該不會受到太大影響。再來是台股除了有基本面也有資金行情，儘管外資在10月小額賣超台股，但根據統計，10月至今已淨匯入新台幣950億元，整體累計淨匯入金額仍有1980億美元。黃天牧強調，可以預期台股走勢將維持「穩步趨堅」，重申對台股深具信心。