美媒分析：川普任期尾聲加緊施壓中國 對台無明顯新舉措
美媒分析：川普任期尾聲加緊施壓中國 對台無明顯新舉措
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-16 14:35:50
美國總統大選計票結果顯示，民主黨候選人拜登擊敗川普，料將於明年 1 月入主白宮，也已成立過渡時期政府，準備一上任就無縫接軌、投入施政。在任期剩下的倒數 10 週，有外媒分析川普將繼續施壓中國，推出其他制裁措施，但在關於台灣的議題上可能就不會有太大的新舉措。
美國媒體《Axios》引述消息人士說法，川普計劃在這剩下的 2 個半月內，對中國採取更多強硬政策及制裁措施，好讓拜登上任後難以馬上修改政策方向，藉此束縛拜登，至於理由則仍聚焦在侵犯新疆、香港人權，或威脅美國國家安全為主。這可由川普上週四剛簽署行政命令，禁止美國資金投資 31 間由中國解放軍擁有或控制的中國企業一事看出端倪。報導並引用美國國家安全委員會發言人烏爾特( John Ullyot )的聲明表示，「除非北京改變作法，成為全球舞台上負責任的行為者，否則未來接任的美國總統會發現，要扭轉川普的歷史性政策，將無異於政治自殺。」
對此中國商務部發言人 16 日則回應道，美方罔顧事實，輕率認定中國有關企業被軍方控制，既缺乏依據，也不符合法理，堅決反對美方一再泛化國家安全概念、濫用國家力量、打壓特定中國企業的行為。不過該位匿名官員也向《Axios》透露，雖然川普計劃把握剩下的執政時間施壓中國，但在關於台灣的議題上，可能無法期待會出現重大新動向，川普政府也不打算再關閉更多中國駐美領事館。