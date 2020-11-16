金宣虎勇氣告白秀智　喝醉跟李寶英發酒瘋：我好後悔

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達美雖然圓夢見到15年的「初戀筆友」道山，卻覺得對方不是印象中的他，直到看見志平的筆跡，起了疑心詢問唯一見過15年前道山的奶奶，但奶奶卻撒謊，表示「現在的道山就是以前的道山」。
志平不想再隱瞞心意，跟奶奶起衝突並表示喜歡達美，決定跟她說出「自己才是與她通信15年的『初戀』」真相，但志平情緒穩定後傳訊息跟奶奶道歉，承諾會繼續保持原樣，未料奶奶的手機在達美手上，達美看到訊息後十分震驚，跑去當年換信的樹下，看到站在那的不是道山而是志平，驚覺被欺騙陷入悲傷；志平決定在此時告白，但表示只是想表達出喜歡的心意，沒有要達美給出回應。
達美因為被欺騙，喝醉跟陌生人李寶英訴苦，她不知道自己是喜歡15年前的「道山」，還是現在認識的「道山」，更覺得自己行為很可惡；而志平告白完後，同樣遇到李寶英，喝醉表示很怕對方拒絕自己，所以後悔告白，「我應該把這情感永遠藏在心裡」，結果李寶英一本正經的跟2人說，這種狀況就要借助「他人的力量」，建議辦法會祭拜祖先，這樣祂就會給予幫助，客串騙子的橋段，引發討論。《Start-Up：我的新創時代》每周六、日與韓國同天在Netflix播出。
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